PSV treedt woensdag ongewijzigd aan in de cruciale return tegen Rangers FC om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat betekent dat ook de door Manchester United begeerde Cody Gakpo in de basis staat tegen de ploeg van Giovanni van Bronckhorst.

Opstelling PSV Benítez; Teze, Obispo, Ramalho, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Saibari, De Jong, Gakpo.

Opstelling Rangers FC: McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Lundstram, Kamara, Lawrence; Tillman, Colak, Kent.

De 23-jarige Gakpo staat al wekenlang in de belangstelling van het United van manager Erik ten Hag, die eveneens Ajax-speler Antony naar Manchester wil halen. Naar verluidt hanteert PSV een vraagprijs van 50 miljoen euro voor de linksbuiten. Mogelijk speelt hij woensdag zijn laatste wedstrijd voor PSV. De transfermarkt in Engeland sluit op 1 september.

Tegen Rangers staat Gakpo op zijn vertrouwde positie aan de linkerkant van de voorhoede. Trainer Ruud van Nistelrooij zei dinsdag op zijn persconferentie dat alle transferperikelen tot dusver geen vat hebben gehad op de zelfopgeleide speler uit Eindhoven. De coach benadrukte dat hij Gakpo deze transferzomer niet kwijt wil raken.

Van Nistelrooij kiest voor dezelfde spelers als vorige week dinsdag in het eerste duel in Glasgow, waar PSV dankzij een late treffer van Armando Obispo met 2-2 gelijkspeelde. Ook doelman Walter Benítez, die blunderde bij de 2-1 van Rangers, staat 'gewoon' onder de lat. Afgelopen weekend kreeg PSV van de KNVB vrijaf zodat de club zich in alle rust kon voorbereiden op de cruciale return in Eindhoven.

PSV moet winnen van Rangers om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Uitdoelpunten tellen sinds vorig seizoen niet meer dubbel in Europees verband. Bij een gelijke stand na negentig minuten volgt er een verlenging. Bij een zege komt PSV voor het eerst sinds 2018 weer uit in de Champions League en is de club verzekerd van minstens 31 miljoen euro aan inkomsten.

PSV-Rangers FC begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion in Eindhoven en staat onder leiding van de ervaren Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. Ajax heeft zich als landskampioen direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De loting is donderdag om 18.00 uur.