Doelman Mickey van der Hart keert bij FC Emmen na drie jaar terug in de Eredivisie. De Noord-Hollander tekent een contract voor de rest van het seizoen bij de ploeg uit Drenthe. FC Groningen verkoopt Wessel Dammers aan Willem II.

Het contract van de 28-jarige Van der Hart bij het Poolse Lech Poznan liep afgelopen seizoen af, waardoor hij sinds deze zomer transfervrij was. Hij gaat in Emmen de concurrentiestrijd aan met eerste keus Eric Oelschlägel.

Van der Hart speelde sinds de zomer van 2019 voor Lech Poznan. Hij kwam tot 73 officiële wedstrijden voor de club die afgelopen seizoen voor de vijfde keer in de historie landskampioen werd. Van der Hart stond in zestien competitieduels van dat seizoen onder de lat.

De carrière van Van der Hart begon bij Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep. De keeper brak nooit door in de hoofdmacht. Hij speelde slechts één officieel duel voor de Amsterdammers: de bekerwedstrijd tegen ASWH in oktober 2013.

In het seizoen 2014/2015 werd Van der Hart aan Go Ahead Eagles verhuurd. Na 22 officiële duels liet hij Ajax in de zomer van 2015 definitief achter zich en tekende hij bij PEC Zwolle, waar hij vaak in de basis stond.

Normaal gesproken blijft Oelschlägel gewoon de eerste keeper bij FC Emmen, dat redelijk goed aan het seizoen is begonnen. De ploeg van trainer Dick Lukkien won zaterdag met 3-2 van FC Utrecht en staat na drie competitieduels op vier punten. Emmen vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

FC Groningen verkoopt Dammers aan Willem II

Waar FC Emmen de selectie versterkte, deed FC Groningen een speler van de hand. Dammers verlaat de 'Trots van het Noorden' per direct voor Willem II. De 27-jarige verdediger speelde in de tweede helft van vorig seizoen al op huurbasis voor de Tilburgers.

Willem II had bij handhaving in de Eredivisie een verplichte optie tot koop op Dammers, maar de 'Tricolores' konden degradatie niet voorkomen. Toch kiest de club uit de Keuken Kampioen Divisie er nu alsnog voor om de 27-jarige verdediger te halen.

Dammers speelde sinds de zomer van 2020 voor FC Groningen, dat hem destijds transfervrij overnam van Fortuna Sittard. De voormalige jeugdspeler van Feyenoord, die ook voor SC Cambuur speelde, die kwam in totaal tot 48 officiële wedstrijden voor Groningen.

"Hoewel Wessel van ons niet weg hoefde, denken wij zijn vertrek binnen de huidige selectie te kunnen opvangen", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Wij danken Wessel hartelijk voor zijn inspanningen bij FC Groningen en wensen hem veel succes bij Willem II en in de rest van zijn carrière."