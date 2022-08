Trainer Roger Schmidt is vooral opgelucht dat Benfica zich dinsdagavond ten koste van Dynamo Kyiv voor de groepsfase van de Champions League heeft geplaatst. De Duitser, die vorig jaar met PSV in de play-offs van het miljoenenbal juist werd uitgeschakeld door Benfica, zag zijn ploeg ook de return tegen de Oekraïners winnen: 3-0.

"Ik ben blij dat de spelers laten zien dat ze met de druk kunnen omgaan. Iedereen verwacht dat Benfica de groepsfase haalt, maar dat is niet zo makkelijk", zei Schmidt op zijn persconferentie. "In de vier kwalificatiewedstrijden hebben we aangetoond dat we het verdienen om in de Champions League uit te komen."

Veel moeite had Benfica niet om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Integendeel: na een eenvoudig tweeluik met FC Midtjylland in de derde voorronde (zeges van 4-1 en 1-3) won de Portugese topclub vorige week in Polen al met 0-2 van Dynamo Kyiv.

In de return kwam een Champions League-ticket geen moment in gevaar. Halverwege stond het door doelpunten van Nicolás Otamendi, Rafa Silva en oud-Ajacied David Neres al 3-0. "Ook na rust wisten we de wedstrijd uitstekend te controleren", zei Schmidt. "Twee keer een clean sheet is ook heel erg goed. Iedereen is erg opgelucht nu."

'Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst'

Schmidt, die PSV na twee seizoenen verruilde voor Benfica, kan sowieso terugkijken op een voortvarende start van zijn eerste seizoen in Portugal. De Duitser won met de 37-voudig kampioen ook de eerste twee competitiewedstrijden met ruime cijfers.

Toch wist Schmidt ook dat het bij Benfica deze zomer vooral om kwalificatie voor de Champions League draaide. "Ik ben niet alleen blij voor de spelers, maar ook voor de supporters. Ze waren weer geweldig en verdienen het om hun club weer in de Champions League te zien. Dit geeft ons veel vertrouwen voor de toekomst."

De loting voor de groepsfase van de Champions League wordt donderdag verricht. Benfica was vorig seizoen niet alleen verantwoordelijk voor de uitschakeling van PSV in de play-offs, maar rekende in de achtste finales ook met Ajax af. De Portugezen moesten het in de kwartfinales uiteindelijk afleggen tegen Liverpool.