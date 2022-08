Jens Toornstra verruilt Feyenoord transfervrij voor zijn oude club FC Utrecht. De 33-jarige middenvelder heeft dinsdag een driejarig contract getekend (met een optie op een extra seizoen) bij de club die hij acht jaar geleden achter zich liet voor een overstap naar De Kuip.

Toornstra was onder Feyenoord-trainer Arne Slot niet meer zeker van een basisplaats. In acht seizoenen kwam hij namens de Rotterdammers tot 313 officiële wedstrijden, waarin hij 65 keer scoorde en 62 keer een assist gaf.

"Ik voel me nog te fit om niet elke week te spelen", verklaart Toornstra zijn overstap op de site van Feyenoord. "Ooit zal mijn lichaam wel aangeven dat het niet meer gaat, maar ik voel me nu nog zo goed. Ik wil de hele week en elke training toewerken en toeleven naar de wedstrijd met het idee dat ik in de basis kan starten."

Op Toornstra's erelijst als Feyenoorder prijken onder meer de landstitel uit 2017, tweemaal winst van de KNVB-beker (2016 en 2018) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2017 en 2018). Bovendien haalde hij vorig seizoen de Conference League-finale met de club.

Met het vertrek van Toornstra gaat de metamorfose van Feyenoord verder. Hij is al de veertiende speler die De Kuip deze zomer achter zich laat. Er werden tot dusver dertien spelers aangetrokken.

FC Utrecht denkt veel aan ervaring Toornstra te hebben

Zijn overstap naar FC Utrecht betekent voor Toornstra een terugkeer bij de club waarvoor hij sinds januari 2013 anderhalf jaar speelde, waarna hij een transfer naar Feyenoord verdiende. Eerder kwam de middenvelder uit voor ADO Den Haag.

"Sinds zijn vertrek bij FC Utrecht acht jaar geleden heeft Jens een enorme bagage aan ervaring opgebouwd, die hij over kan brengen op de rest van de selectie", zegt technisch directeur Jordy Zuidam over de viervoudig Oranje-international.

"Naast die ervaring is hij natuurlijk een speler met enorm veel voetballend vermogen. Het feit dat Jens de club kent en weet wat er van een speler gevraagd wordt bij FC Utrecht is natuurlijk een extra voordeel."

Met Toornstra in de ploeg hoopt het ambitieuze FC Utrecht beter te presteren dan in de eerste drie Eredivisie-speelrondes. Na gelijke spelen tegen RKC Waalwijk (2-2) en SC Cambuur (0-0) volgde zaterdag een 3-2-verlies bij FC Emmen.