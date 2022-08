Giovanni van Bronckhorst is het niet eens met Ruud van Nistelrooij, die eerder Rangers FC als favoriet aanwees voor het duel met PSV in de strijd om een Champions League-ticket. Volgens de coach van de Schotse topclub zijn de verschillen tussen beide teams minimaal.

Hoewel Rangers en PSV vorige week gelijkspeelden en PSV woensdag thuis speelt, vindt Van Nistelrooij zijn team niet in het voordeel. "Ik heb vorige week al gezegd dat wij niet de favoriet zijn. En daar blijf ik wel bij", zei hij. "Rangers stond vorig seizoen nog in de finale van de Europa League."

"Het is een mooi compliment, maar het kan alle kanten op. Dat is de realiteit", reageerde Van Bronckhorst op zijn voormalig ploeggenoot. "Het verschil was vorige week klein en we kunnen eenzelfde wedstrijd verwachten."

PSV en Rangers FC kenden na het 2-2-gelijkspel van vorige week een totaal andere voorbereiding op de tweede wedstrijd. PSV kreeg van de KNVB een weekend rust, terwijl Rangers het uitduel met Hibernian met negen man eindigde en puntenverlies leed.

"We wilden graag in het ritme blijven. Het was in mijn beleving geen enkel probleem om met drie dagen rust te spelen, want vorig jaar konden we het ook met twee dagen rust", doelde Van Bronckhorst op de Europa League-campagne van vorig seizoen.

Van Bronckhorst zet spits vanwege houding uit selectie

In de aanloop naar het duel met PSV was Alfredo Morelos punt van gesprek bij Rangers. De aanvaller, die de afgelopen vijf jaar 114 doelpunten voor de Schotse club maakte, kreeg rood tegen Hibernian en is onder meer vanwege zijn houding buiten de selectie gelaten voor de wedstrijd in Eindhoven.

"Als persoon was het lastig om deze beslissing te nemen, maar als trainer niet", zei Van Bronckhorst. "Alfredo is zelf de grootste factor in dit verhaal. Hij moet laten zien dat hij mentaal en fysiek klaar is om voor Rangers uit te komen."

"Ik vind dat 23 andere spelers het meer verdienen om in mijn selectie te zitten en ben niet bang dat dit voor onrust gaat zorgen. We zijn klaar om tegen PSV te spelen", aldus de oud-trainer van Feyenoord.

PSV tegen Rangers begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak.