Jill Scott heeft dinsdag aangekondigd een punt achter haar loopbaan te zetten. De laatste wedstrijd van de 35-jarige Engels international was de EK-finale, waarin Engeland op Wembley afrekende met Duitsland.

"Vandaag neem ik afscheid van het voetbal, maar we maken er een feestje van. Ik wil geen verdrietige gezichten zien! Ik heb het veel te leuk gehad om nu te gaan huilen", schrijft Scott in een column op The Players' Tribune, een medium waarop sporters nieuws met hun fans kunnen delen.

Scott kwam sinds 2013 uit voor Manchester City en speelde daarvoor bij Everton. Ze maakte haar debuut voor het Engelse nationale elftal in 2006 en speelde in totaal 161 interlands. Daarmee is ze na Fara Williams (172 interlands) de speelster met de meeste interlands achter haar naam.

Scott bewaart warme herinneringen aan haar laatste duel, de EK-finale van afgelopen juli tegen Duitsland (2-1). "Als je tegen mij had gezegd dat ik op een Wembley zou spelen met 90.000 toeschouwers, had ik gezegd dat dat onmogelijk is", aldus Scott.

Maandag kondigde Ellen White, de Engelse topscorer aller tijden, ook aan te stoppen met voetbal. "Ik heb deze beslissing altijd op mijn eigen voorwaarden willen nemen. Dit is het moment om afscheid te nemen van het voetbal en de volgende generatie te zien schitteren", schreef ze op Twitter.

Zonder White en Scott gaat bondscoach Sarina Wiegman normaliter toewerken naar het WK in 2023, dat in de zomer plaatsvindt in Australië en Nieuw-Zeeland. In de WK-kwalificatie gaat Engeland met acht zeges na acht wedstrijden overtuigend aan kop.