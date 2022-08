Toon Gerbrands gaat als extern adviseur aan de slag bij NAC Breda. De voormalig algemeen directeur van PSV moet bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie onder meer zorgen voor een professioneler topsportklimaat.

De rol van Gerbrands bij NAC zal adviserend en strategisch van aard zijn. De samenwerking is voor onbepaalde tijd. NAC laat op de clubsite weten verheugd te zijn met de komst van Gerbrands. "Wij zijn ervan overtuigd dat we een absolute topper in huis halen", zegt woordvoerder Sebastian Verkuilen.

Gerbrands stopte deze zomer na acht seizoenen als algemeen directeur van PSV. Deze functie bekleedde hij ook bij AZ van 2002 en 2014. Daarvoor was Gerbrands actief bij de DSB-schaatsploeg en bondscoach de Nederlandse volleybalmannen.

"We zijn trots dat we deze samenwerking kunnen aangaan, omdat we beseffen dat het neerzetten van een goed geleide voetbalorganisatie zeer specialistische kennis en kunde vereist", vervolgt Verkuilen. "Toon had meerdere aanbiedingen uit Nederland en het buitenland, maar hij heeft na grondige gesprekken met betrokkenen de keuze gemaakt om bij ons aan de slag te gaan."

Gerbrands: 'We gaan bouwen aan het fundament'

De 64-jarige Gerbrands is blij met zijn nieuwe klus. "Er is de laatste maanden veel op mijn pad gekomen. Ik heb ervoor gekozen om mijn expertise in topsport uitsluitend als adviseur in te zetten. De nieuwe aandeelhouders van NAC hebben mij benaderd voor zo'n ondersteunende rol."

"Na veel gesprekken heb ik ervaren welke potentie in Breda aanwezig is om een fundament te bouwen en hoe ik daarbij kan helpen. Daar zijn wij samen uitgekomen. Het bouwen van dit fundament en het bijbehorende prestatieklimaat kost tijd, maar het is wel de basis van een stabiele club."

NAC is sinds twee weken in handen van investeringsgroep NAC=Breda. Dit is een lokale investeringsgroep van vijf financiers die 7 miljoen euro betaalden om de vorige aandeelhouders uit te kopen. De club maakte onlangs nog het vertrek van algemeen directeur Mattijs Manders bekend.