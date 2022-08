Kern van Cambuur en Cambuur Culture, supportersverenigingen van SC Cambuur, hebben besloten het uitduel met Ajax op zaterdag 3 september te boycotten. De Friese club en de fans zijn ontevreden over de "vijandige" ontvangst van de beveiliging en politie van Amsterdam bij eerdere onderlinge duels.

Cambuur stelt op de clubsite dat de laatste edities van het uitduel met Ajax geen voetbalfeest waren. "We moeten eerst de hand in eigen boezem steken", begint algemeen directeur Ard de Graaf. "Het wangedrag van enkele individuen aan onze eigen zijde is onacceptabel en hierover zullen we met elkaar het gesprek moeten blijven voeren. Verder is er vanuit onze supporters een hoop aan te merken op de ontvangst in Amsterdam."

Volgens Cambuur ging de beveiliging en politie van Amsterdam bij eerdere duels in de Johan Cruijff ArenA over de schreef met "onnodig vijandig en ontregelend optreden" ten opzichte van de supporters. Er zullen daarom geen volwassen fans afreizen naar Amsterdam.

"Dat betreuren we overigens ten zeerste, in het bijzonder voor de spelers en staf, die alle steun van de achterban verdienen", aldus De Graaf. Als alternatief nodigt Cambuur kinderen uit gezinnen in Leeuwarden en omstreken uit om het Eredivisie-duel in het uitvak bij te wonen. "Hopelijk krijgen zij een onvergetelijke dag."

Ook geen PSV-fans naar uitduel met Ajax

Het besluit volgt een dag nadat bekend werd dat op 6 november ook geen fans van PSV aanwezig zullen zijn tijdens de Eredivisie-topper in de Johan Cruijff ArenA.

Burgemeester Femke Halsema besloot daartoe vanwege antisemitische spreekkoren en vernielingen door PSV-fans in het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal op 30 juli.

"We hebben begrip voor het besluit, ook al betreuren we het tegelijkertijd dat de goeden onder de kwaden moeten lijden", liet een woordvoerder van PSV aan NU.nl weten. "Kwetsende spreekkoren horen in geen enkel stadion thuis."