Trainer Ruud van Nistelrooij verwacht dat Cody Gakpo woensdag tijdens het beslissende thuisduel met Rangers FC in de play-offs om een Champions League-ticket alles voor PSV geeft. De 23-jarige aanvaller wordt al weken gelinkt aan buitenlandse topclubs en de laatste dagen worden de geruchten over een mogelijke transfer naar Manchester United hardnekkiger.

"Ik werk nu acht weken met hem en heb geen enkel moment gezien dat hij ander gedrag vertoont", zei Van Nistelrooij dinsdag op zijn vooruitblikkende persconferentie voor de wedstrijd tegen Rangers. "Dat is uitermate knap voor iemand van zijn leeftijd."

United-trainer Erik ten Hag haalde Lisandro Martínez (Ajax) en Tyrell Malacia (Feyenoord) al naar Manchester en mogelijk volgt Gakpo, terwijl er voor Ajax-aanvaller Antony zelfs al 80 miljoen euro zou zijn geboden.

Gakpo staat nog tot medio 2025 onder contract in het Philips Stadion en naar verluidt vraagt PSV ongeveer 50 miljoen euro (ongeacht bonussen) voor de zevenvoudig Oranje-international.

Ruud van Nistelrooij dinsdag op de persconferentie van PSV in het Philips Stadion. Ruud van Nistelrooij dinsdag op de persconferentie van PSV in het Philips Stadion. Foto: Getty Images

'Uiteraard wil ik hem niet kwijt'

Tot een concreet bod van United op Gakpo kwam het nog niet, maar na de cruciale wedstrijd met Rangers kan het snel gaan. Gakpo richt zich nu op het treffen met de verliezend Europa League-finalist, terwijl Van Nistelrooij dinsdag geen zin had om lang over een mogelijk vertrek te speculeren.

"Hij is nu nog speler van PSV, tot nader order", zei hij. "Dat blijft zo, totdat ik iets anders heb gehoord. Uiteraard wil ik hem niet kwijt. Dat lijkt me duidelijk."

PSV tegen Rangers begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak. De heenwedstrijd in Schotland eindigde vorige week in 2-2.

Ajax is al zeker van een plek in het hoofdtoernooi, terwijl PSV voor het eerst sinds 2018 de groepsfase kan halen. Dat was ook het laatste jaar dat twee Nederlandse clubs actief waren in het miljoenenbal.