Ajax leeft toe naar de loting voor de groepsfase van de Champions League, die donderdag om 18.00 uur begint in Istanboel. De Amsterdammers maken deel uit van pot 1. Het deelnemersveld is compleet na het afronden van de returns in de play-offs.

Rangers FC, dat PSV uitschakelde, FC Kopenhagen en Dinamo Zagreb plaatsten zich woensdag als laatste clubs voor de 31e editie van het elitetoernooi. Door de status van Ajax als groepshoofd ontloopt het Champions League-houder Real Madrid, Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt, Manchester City, AC Milan, Bayern München, Paris Saint-Germain en FC Porto.

Dat Ajax meeloot in pot 1 heeft te maken met de hoge positie van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De kampioenen van de top zes van die lijst maken deel uit van de hoogste categorie, net als de Champions League- en Europa League-houder. Nederland stond vorig seizoen nog zevende, maar Ajax is opgeschoven doordat Real Madrid zowel de Champions League als de Spaanse titel heeft gewonnen.

De vorige keer dat een Nederlandse club deel uitmaakte van pot 1 was in 2015. PSV ging toen door in een poule met VfL Wolfsburg, Manchester United en CSKA Moskou.

PSV was tot woensdag in de race om dit seizoen deel te nemen aan de Champions League, maar in de beslissende wedstrijd tegen Rangers FC ging het mis: 0-1. De ploeg van Ruud van Nistelrooij neemt daardoor deel aan de groepsfase van de Europa League, waarvoor vrijdag wordt geloot.

186 Bekijk hier hoe PSV de Champions League misloopt tegen Rangers

Hoofdtoernooi begint al op 6 september

De eerste speelronde van de Champions League is al op 6 en 7 september. De groepsfase eindigt op 2 november, ruim een maand eerder dan normaal. Dat heeft alles te maken met het WK in Qatar, dat op 20 november begint. De UEFA wil voor die datum alle groepsfases in de Europese toernooien voltooid hebben.

De loting begint donderdag om 18.00 uur. Real Madrid won vorig seizoen de Champions League door Liverpool met 1-0 te verslaan in de eindstrijd.

Pot 1: Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

AC Milan

Bayern München

Paris Saint-Germain

FC Porto

Ajax

Pot 2: Liverpool

Chelsea

FC Barcelona

Juventus

Atlético Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham Hotspur

Pot 3: Borussia Dortmund

Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

Internazionale

Napoli

Benfica

Sporting CP

Bayer Leverkusen