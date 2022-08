Een half jaar na de Russische invasie van Oekraïne gaat de nationale voetbalcompetitie dinsdag 'gewoon' van start met een wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en Metalist 1925 Kharkiv. Voetballen in oorlogstijd wordt gekenmerkt door sirenes, schuilkelders en een hoop vertrekkende buitenlandse spelers.

President Volodymyr Zelensky besloot samen met het Oekraïense leger om het voetbalseizoen toch van start te laten gaan. Zelensky hoopt dat voetbal het nationale moreel zal opkrikken. "Veel mensen aan de frontlinie hebben ons gevraagd om na te denken over een herstart van het voetbal in ons land", zei Andriy Pavelko, de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, tegen Reuters.

Zelensky heeft in maart en april een rondreis door Oekraïne gemaakt. Hij wilde ervoor zorgen dat de voorzitters van de clubs zich gingen voorbereiden op een nieuw seizoen.

Door Russische raketten zijn tal van stadions en trainingsfaciliteiten beschadigd. De twee subtoppers Desna Chernihiv en FC Mariupol nemen na de verwoestingen niet deel aan het seizoen. FC Mariupol heeft volgens Oekraïense media besloten zichzelf op te heffen nadat de Russische strijdkrachten grote delen van de stad hebben verwoest.

Het stadion van FC Desna Chernihiv werd in maart verwoest. Het stadion van FC Desna Chernihiv werd in maart verwoest. Foto: ANP/EPA

Alle competitiewedstrijden worden gespeeld in het 'veilige' westen van het land. Voor de start van de competitie lag er nog een plan op tafel om de competitie tijdelijk te verhuizen naar buurland Polen. Maar door een veto van meerdere Oekraïense clubs is er toch gekozen voor het spelen in eigen land. De vaste speellocaties zijn Kyiv, Lviv en Uzhgorod.

Elk stadion is voorzien van een luchtalarm. Maandag werd een wedstrijd in de jeugdcompetitie onderbroken door zo'n sirene. Het duel werd volgens protocol stopgezet en 25 minuten later hervat.

Alle stadions moeten voorzien zijn van schuilkelders. Telkens als er een sirene klinkt, die in de meeste regio's nog dagelijks te horen is, wordt de wedstrijd onderbroken. Spelers, staf en journalisten kunnen in de schuilkelders wachten tot alles veilig is.

Bij elke wedstrijd zijn militairen aanwezig in het stadion. Bij een luchtaanval overleggen militairen met de scheidsrechter of een wedstrijd wordt uitgesteld. Het onderbreken van een duel kan ervoor zorgen dat spelers in de schuilkelders hun spieren niet warm kunnen houden.

De topclubs in Oekraïne hebben te maken met een leegloop. Shakhtar Donetsk is een grootmacht in het Oekraïense voetbal, maar het is nog maar de vraag of de club dit seizoen op internationaal niveau een rol van betekenis kan spelen.

De FIFA besloot in juni dat alle buitenlandse spelers die actief waren bij een Oekraïense club het land transfervrij mochten verlaten. Bij Shakthar zijn er maar drie van de veertien buitenlandse spelers teruggekeerd: oud-Ajacied Lassina Traoré uit Burkina Faso, de Braziliaan Lucas Taylor en de Kroaat Neven Djurasek.

Journalisten schuilen na het afgaan van het luchtalarm tijdens een trainingssessie voor de Oekraïense Premier League bij het NSC Olimpiyskiy-stadion. Journalisten schuilen na het afgaan van het luchtalarm tijdens een trainingssessie voor de Oekraïense Premier League bij het NSC Olimpiyskiy-stadion. Foto: ANP/EPA