Jens Toornstra staat op het punt om Feyenoord na acht jaar voor FC Utrecht te verlaten, melden het AD en De Telegraaf. De transfer wordt naar alle waarschijnlijkheid dinsdag nog afgerond.

De 33-jarige Toornstra is al jaren een gewaardeerde kracht bij Feyenoord, maar kan onder trainer Arne Slot niet op een basisplek rekenen. In de eerste drie competitiewedstrijden van het seizoen moest hij het doen met een invalbeurt.

Volgens verschillende media heeft Toornstra dinsdagochtend afscheid genomen van zijn ploeggenoten en wordt hij later op de dag gepresenteerd bij FC Utrecht. Hij speelde eerder van januari 2013 tot de zomer van 2014 voor de Domstedelingen, die hem acht jaar geleden voor circa 3,5 miljoen euro aan Feyenoord verkochten.

Toornstra, die zijn carrière in 2009 bij ADO Den Haag begon, speelde in totaal 313 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij goed voor 65 doelpunten en 62 assists. Toornstra werd in 2016/2017 landskampioen met Feyenoord. Hij won ook twee keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal in Rotterdam.

Met Toornstra verliest Feyenoord opnieuw gewaardeerde kracht

Vorig seizoen bereikte Toornstra met Feyenoord de finale van de Conference League, die met 1-0 werd verloren van AS Roma. De viervoudig Oranje-international is de zoveelste vaste kracht van die ploeg die nu vertrekt, na onder anderen Luis Sinisterra, Tyrell Malacia, Marcos Senesi, Cyriel Dessers, Guus Til en Bryan Linssen.

FC Utrecht was deze zomer al zeer actief op de transfermarkt, maar wil de selectie na de teleurstellende seizoensstart van meer impulsen voorzien. De ploeg van trainer Henk Fraser speelde de eerste twee competitieduels gelijk en ging zaterdag onderuit bij FC Emmen (3-2).

Toornstra is niet de enige oud-speler die FC Utrecht voor het verstrijken van de transfermarkt nog wil strikken. De Eredivisionist wordt ook in verband gebracht met Sean Klaiber. De rechtsback speelde jarenlang voor FC Utrecht voordat hij in oktober 2020 naar Ajax vertrok. In Amsterdam is Klaiber op een zijspoor beland.