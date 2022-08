De spelers en staf van AS Roma leven mee met de geblesseerd geraakte Georginio Wijnaldum. Trainer José Mourinho en ploeggenoot Rick Karsdorp lieten maandag na de gewonnen wedstrijd tegen Cremonese (1-0) weten dat de blessure van de middenvelder een klap is voor de hele club.

Wijnaldum brak zondag zijn rechterscheenbeen tijdens de training van Roma. Het is nog onduidelijk hoelang de Nederlander uit de roulatie zal zijn. Mogelijk is Wijnaldum niet voldoende hersteld voor het WK in Qatar dat op 20 november van start gaat.

Voorafgaand aan het duel met Cremonese stonden de spelers van Roma stil bij de blessure van Wijnaldum. Bij de warming-up hadden ze een wit shirt aan met daarop de tekst 'Forza Gini'. "Soms is voetbal echt waardeloos", reageerde Mourinho in de Italiaanse media. "We zien hem als familie, onder meer vanwege zijn menselijke kwaliteiten. Zijn voetbalkwaliteiten kenden we al."

"Door pech op de training is hij nu lange tijd geblesseerd", vervolgde Mourinho, die hintte op een inkomende transfer nu Wijnaldum een lange periode niet zal spelen. "We moeten kijken naar de beste oplossing. Ik blijf er rustig onder. De club weet wat ik wil."

Ook ploeggenoot Karsdorp reageerde bij de Italiaanse pers kort op de blessure van zijn landgenoot. "Het was vreselijk om te zien, hij had zoveel pijn. Maar hij is zo'n positief mens. We weten zeker dat hij er beter uitkomt. Als hij hulp nodig heeft, zullen we er voor hem zijn."

De spelers van Roma steunden Wijnaldum met een speciaal shirt bij de warming-up voorafgaand aan het duel met Cremonese. De spelers van Roma steunden Wijnaldum met een speciaal shirt bij de warming-up voorafgaand aan het duel met Cremonese. Foto: Getty Images

Directeur Pinto: 'Dit hoort helaas bij voetbal'

Technisch directeur Tiago Pinto treurt ook om de blessure van Wijnaldum, die deze zomer overkwam van Paris Saint-Germain. "We zaten in een positieve flow, maar dit hoort helaas ook bij voetbal. We leven allemaal met hem mee."

"Hij is er nog maar net, maar maakt nu al deel uit van de Roma-familie. Ik weet zeker dat hij hier sterker uit komt." De directeur wilde niet zeggen of Roma een vervanger gaat halen. "We moeten er nog over nadenken. De laatste uren hebben we vooral getreurd om de situatie."

Roma is het seizoen in de Serie A goed begonnen. De club staat met zes punten uit twee duels op de derde plek. Roma won de eerste competitiewedstrijd tegen Salernitana met 0-1.