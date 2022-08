Jadon Sancho is zeer te spreken over de manier waarop Manchester United zich maandagavond tegen Liverpool heeft gerevancheerd voor de dramatische seizoensstart. De doelpuntenmaker hoopt dat de 2-1-zege geen incident is.

"Iedereen heeft kunnen zien dat de eerste wedstrijden niet goed gingen. Vorige week (4-0-nederlaag tegen Brentford, red.) was pijnlijk, dus we moesten nu veerkracht tonen en dat hebben we gedaan. Deze overwinning betekent veel voor ons", zei Sancho op Old Trafford in gesprek met Sky Sports.

Na pijnlijke nederlagen tegen Brighton & Hove Albion (2-3) en Brentford moest Manchester United van Liverpool winnen om de druk enigszins van de ketel te krijgen. De ploeg van trainer Erik ten Hag begon sterk, met dank aan Sancho. De aanvaller fopte James Milner in het strafschopgebied en plaatste de bal in de zestiende minuut koeltjes achter doelman Alisson.

Opmerkelijk was dat Sancho veel tijd nam om uiteindelijk uit te halen. "Toen ik eenmaal de bal kreeg, wist ik dat ik rustig moest blijven. Ik zag de ruimte en had vertrouwen in mezelf. Je moet gewoon kalm blijven op zo'n moment", blikte de oud-speler van Borussia Dortmund terug op zijn bevrijdende doelpunt.

168 Bekijk hoe Ten Hag tegen Liverpool zijn eerste zege met United boekt

Rashford geniet van strijdlust United

Marcus Rashford was eveneens belangrijk door in de 53e minuut op randje buitenspel de 2-0 aan te tekenen. Het was het eerste doelpunt van het seizoen voor de Engelse spits, die zelf vooral genoot van het doorzettingsvermogen bij Manchester United.

"We begonnen op een hoog tempo aan de wedstrijd. Daardoor waren we aan het einde wat moe, maar we bleven maar gaan en beten ons echt in de wedstrijd vast. Ook na de 2-1 gaven we niet op en bleven we goed verdedigen. Het was een leuke wedstrijd om aan mee te doen", zei Rashford.

Hoewel de opluchting nu even groot is op Old Trafford, weet Sancho dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Zaterdag wacht al de uitwedstrijd tegen Southampton, dat één punt meer heeft. "We hebben de fans nu laten zien waar we toe in staat zijn. Nu moeten we zo doorgaan. Dit moeten we elke wedstrijd laten zien."