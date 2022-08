Door de 2-1-nederlaag tegen het kwakkelende Manchester United is Liverpool dit Premier League-seizoen nog altijd zonder overwinning, maar manager Jürgen Klopp raakt daar niet van in paniek. De Duitser denkt dat zijn ploeg maandagavond op Old Trafford niet kreeg wat het misschien verdiende.

"Als we nog gelijk hadden gemaakt, was dat niet de grootste verrassing ter wereld geweest. Ik denk dat we er goed genoeg voor staan als ploeg, want we hadden de wedstrijd kunnen winnen als we ietsje beter hadden gespeeld. Dat was alleen niet het geval", zei een teleurgestelde Klopp na de nederlaag op zijn persconferentie.

Vooral in de openingsfase oogde het vorig seizoen zo stabiele Liverpool erg kwetsbaar. United profiteerde daar na een kwartier van via Jadon Sancho, die alle tijd kreeg om uit te halen en dat doeltreffend deed. Wat volgde was een felle discussie tussen Liverpool-spelers James Milner en Virgil van Dijk, die te weinig deden om een goal te voorkomen.

"Ik heb dat moment niet gezien. Maar dat niemand op dit moment blij is, lijkt me compleet normaal. Er zijn geen problemen in mijn team", zei Klopp. "United was in het begin agressiever dan wij en kon daardoor precies het spelletje spelen dat ze wilden spelen. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat dat onze fout was."

168 Bekijk hoe Ten Hag tegen Liverpool zijn eerste zege met United boekt

'Onze plek op de ranglijst is niet fraai'

Liverpool had ook de nodige pech op Old Trafford. Vlak voor rust leek Bruno Fernandes een eigen doelpunt te maken, maar Lisandro Martínez stond nog op de doellijn en kreeg de bal tegen zich aan. In de slotfase creëerde Liverpool meer kansen, maar het bleef bij de aansluitingstreffer van Mohamed Salah in de 81e minuut.

Door de nipte nederlaag is Liverpool dit seizoen nog altijd zonder overwinning in de Premier League. In de eerste twee competitiewedstrijden kwamen 'The Reds' niet verder dan remises tegen Fulham (2-2) en Crystal Palace (1-1), waardoor ze slechts de zestiende plek op de ranglijst bezetten.

"Het is niet het mooiste plaatje om naar te kijken", zei Klopp over de stand in de Premier League. "We negeren het niet, maar we zitten nu eenmaal in deze positie. Ik had deze week slechts vijftien volwaardige spelers tot mijn beschikking op de training en dat is niet cool. Maar ook vanavond heb ik goede dingen gezien van mijn team."

102 Sancho zet United na prachtige aanval op 1-0 tegen Liverpool

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League