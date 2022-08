Na twee nederlagen op rij won Erik ten Hag met Manchester United maandag voor het eerst een wedstrijd in de Premier League, door Liverpool met 2-1 te verslaan. Na afloop prees de Nederlandse trainer vooral de mentaliteit en vechtlust van zijn spelers.

Door te verliezen van Brentford (4-0) en Brighton (1-2) kende United de slechtste competitiestart sinds 1921. Zonder sterspeler Cristiano Ronaldo en aanvoerder Harry Maguire tegen Liverpool in de basis maakte de ploeg van Ten Hag een energieke indruk, won het meer duels en won het verdiend met 2-1 door doelpunten van Jadon Sancho en Marcus Rashford.

"We kunnen over tactiek praten, maar het gaat allemaal om de houding", aldus Ten Hag. "Er was vandaag veel meer communicatie, fighting spirit, meer teamgevoel. En dan zie je wat ze kunnen bereiken, want we kunnen vreselijk goed voetballen."

"Ik heb de spelers verteld dat we niet moeten praten, maar dat ik daden wilde zien. Want daar draait het om. Vandaag zag ik een hele andere benadering. Maar dit is slechts een start. We moeten nederig blijven. We kunnen nog veel beter, dat hebben we vandaag alleen bij momenten laten zien."

'Blij dat juist Rashford en Sancho scoorden'

Ten Hag speelde met vier aanvallend ingestelde spelers, maar had dus geen plek in de opstelling ingeruimd voor Ronaldo. De Nederlander noemde de naam van zijn sterspeler niet, maar gaf met zijn uitspraken wel een duidelijk signaal af in de richting van de Portugees.

"In het huidige voetbal kan je niet je energie sparen als je de bal niet hebt. Je moet het allebei doen: druk zetten én gevaarlijk zijn in het strafschopgebied. Daarom ben ik blij dat juist Rashford en Sancho scoorden."

Door de reservebeurt van Maguire droeg Bruno Fernandes opmerkelijk genoeg de aanvoerdersband bij Manchester United. Ten Hag was zeer te spreken over het leiderschap van de Portugese middenvelder.

"Bruno heeft echt verantwoordelijkheid gepakt. Samen met Raphaël Varane heeft hij het echt laten zien op het veld, zij maakten het verschil. Maar het moet niet alleen van hen komen, we moeten meer leiders hebben op het veld. We hebben meer van de spirit nodig die we vandaag hebben laten zien."

