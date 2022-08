Erik ten Hag heeft maandag zijn eerste overwinning geboekt als manager van Manchester United. Na twee nederlagen in de Premier League en zonder de gepasseerde superster Cristiano Ronaldo verraste de gevallen recordkampioen met een 2-1-zege op Liverpool.

Na een sterke openingsfase bekroonde Jadon Sancho in de zestiende minuut een prachtige aanval van United met de 1-0. Liverpool nam vervolgens het initiatief over, maar vlak na rust verdubbelde Marcus Rashford de voorsprong op Old Trafford.

Manchester United ontsnapte vervolgens verschillende keren aan een tegentreffer. In de 82e minuut zorgde Mohamed Salah alsnog voor de aansluitingstreffer, maar de thuisploeg bleef op wonderbaarlijke wijze overeind.

De zege op rivaal Liverpool is een flinke opsteker voor Ten Hag. De Nederlander stond onder druk nadat hij met United de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen had verloren. Na de 1-2-nederlaag tegen Brighton & Hove Albion op de eerste speeldag ging de twintigvoudig landskampioen vorige week op dramatische wijze met 4-0 onderuit bij Brentford.

De komende dagen hoopt Ten Hag zijn ploeg verder te versterken. Met name Ajax-speler Antony lijkt op weg naar Manchester. Ajax wees een bod van 80 miljoen euro af, maar Engelse media verwachten dat United de prijs gaat verhogen. Casemiro werd voorafgaand aan het duel met Liverpool op het veld gepresenteerd. Hij is voor 70 miljoen euro overgekomen van Real Madrid.

Ten Hag baarde voorafgaand aan het duel met Liverpool opzien door Ronaldo en aanvoerder Harry Maguire te passeren. Volgens de Nederlander was dat om tactische redenen. Ronaldo viel in de 86e minuut in, net als Donny van de Beek. Tyrell Malacia maakte de negentig minuten vol bij United, terwijl Virgil van Dijk de hele wedstrijd speelde bij Liverpool.