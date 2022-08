Erik ten Hag heeft maandag zijn eerste overwinning geboekt als manager van Manchester United. Na twee nederlagen in de Premier League en zonder de gepasseerde superster Cristiano Ronaldo verraste de gevallen recordkampioen met een 2-1-zege op Liverpool.

Na een sterke openingsfase bekroonde Jadon Sancho in de zestiende minuut een prachtige aanval van United met de 1-0. Liverpool trok vervolgens het initiatief naar zich toe, maar vlak na rust verdubbelde Marcus Rashford de voorsprong op Old Trafford.

Manchester United ontsnapte vervolgens verschillende keren aan een tegendoelpunt. In de 82e minuut zorgde Mohamed Salah alsnog voor de aansluitingstreffer, maar de thuisploeg bleef in de slotfase overeind.

De zege op rivaal Liverpool is een flinke opsteker voor Ten Hag. De Nederlander stond onder druk nadat hij met United de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen had verloren. Na de 1-2-nederlaag tegen Brighton & Hove Albion op de eerste speeldag ging de twintigvoudig landskampioen vorige week op dramatische wijze met 4-0 onderuit bij Brentford.

De komende dagen hoopt Ten Hag zijn ploeg verder te versterken. Met name Ajax-speler Antony lijkt op weg naar Manchester. Ajax wees een bod van 80 miljoen euro af, maar Engelse media verwachten dat United de prijs gaat verhogen. Casemiro werd voorafgaand aan het duel met Liverpool op het veld gepresenteerd. Hij is voor 70 miljoen euro overgekomen van Real Madrid.

Ten Hag baarde voorafgaand aan het duel met Liverpool opzien door Ronaldo en aanvoerder Harry Maguire te passeren. Volgens de Nederlander was dat om tactische redenen. Ronaldo viel in de 86e minuut in, net als Donny van de Beek. Tyrell Malacia maakte de negentig minuten vol bij United, terwijl Virgil van Dijk de hele wedstrijd speelde bij Liverpool. De ploeg van trainer Jürgen Klopp kent een dramatische seizoensstart met twee punten uit de eerste drie duels.

United swingt in openingsfase

Na de belabberde competitiestart waren vooraf alle schijnwerpers op Ten Hag gericht. De druk op de Nederlander nam verder toe toen supporters aankondigden dat ze uit onvrede met de sportieve malaise een protestmars zouden lopen tegen de Glazer-familie, die eigenaar van Manchester United is. Bij Old Trafford raakten fans slaags met de politie en werden verschillende aanhoudingen verricht.

Eenmaal in het stadion werden de spelers van Manchester United flink opgezweept door de eigen aanhang. Het vuur op de tribunes sloeg over op de spelers, die zonder Ronaldo en Maguire, maar met Malacia in de basis, het Liverpool van manager Jürgen Klopp onder de voet liepen.

Na tien minuten kreeg United al een grote kans op de 1-0. Na goed voorbereidend werk van Bruno Fernandes dook Anthony Elanga alleen op voor doelman Alisson Becker. Hij passeerde weliswaar de keeper van Liverpool, maar de buitenkant van de paal stond de openingstreffer in de weg.

Zes minuten later viel alsnog de bevrijdende openingstreffer voor United. Na een schitterende aanval over de linkerkant kreeg Sancho de bal voor de voeten en de aanvaller faalde niet voor een vrijwel leeg doel, waar Alisson al in de verkeerde hoek lag.

Liverpool nam vervolgens het initiatief over en het mocht een wonder heten dat het niet 1-1 werd op Old Trafford. Vooral Lisandro Martínez werd de reddende engel. Hij voorkwam op de doellijn een eigen doelpunt van Fernandes uit een hoekschop.

United blijft overeind na 2-1

United begon de tweede helft als onderliggende partij, maar toch kwam de club op 2-0. Rashford ontsnapte bij een steekpass van de net ingevallen Anthony Martial aan buitenspel en rondde vakkundig af. Met de 2-0 zette het kind van de club Old Trafford helemaal op zijn kop.

Nadat Rashford nog een kans op de 3-0 had gemist, nam de druk van Liverpool steeds verder toe op de verdediging van Manchester United. Acht minuten voor tijd viel de verdiende aansluitingstreffer. Salah kopte binnen nadat United-doelman David de Gea een schot van Fábio Carvalho had gekeerd.

Door de late 2-1 nam de spanning verder toe op Old Trafford. Ten Hag besloot vervolgens Ronaldo en Van de Beek in te brengen. Met het tweetal een paar minuten binnen de lijnen sleepte United met kunst- en vliegwerk de 2-1-zege over de streep, waardoor Ten Hag opgelucht adem kon halen en zijn eerste zege in de Premier League kon vieren.