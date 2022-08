Juventus heeft maandag in de Serie A geen potten kunnen breken in de uitwedstrijd tegen Sampdoria. De club uit Turijn bleef steken op 0-0 en hoopt binnenkort Memphis Depay te kunnen begroeten als versterking.

Vicepresident Pavel Nedved bevestigde voor de aftrap in Genua dat Juventus in gesprek is met Memphis. De spits van het Nederlands elftal mag vertrekken bij zijn huidige club FC Barcelona, maar volgens Italiaanse media zouden de hoge salariseisen 'Juve' tot dusver afschrikken.

"Ja, Memphis is een van de spelers die bij ons op het lijstje staat", zei Nedved. "Hij kan samen met Dusan Vlahovic spelen of in plaats van Dusan. Memphis kan ook goed met Moise Kean samenspelen, of op de flank spelen. Maar hij is slechts een van de spelers naar wie we kijken."

De wedstrijd tegen Sampdoria bevestigde dat Juventus een aanvallende versterking kan gebruiken. Vlahovic, die twee keer scoorde in de eerste competitiewedstrijd tegen Sassuolo, kwam er niet aan te pas en ook invaller Kean kon niets aan de stand veranderen.

Juventus dacht in de 65e minuut wel op voorsprong te komen via Adrien Rabiot. De middenvelder, die zijn deal met Manchester United zag afketsen, zag zijn doelpunt echter door de VAR afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Juventus heeft nog nog tien dagen de tijd om Memphis over te nemen van FC Barcelona. De transfermarkt in de Serie A sluit op 1 september om 23.59 uur. FC Barcelona wil de spits graag verkopen om de inschrijving van nieuweling Jules Koundé mogelijk te maken.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A