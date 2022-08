Heracles Almelo kent tot dusver een uitstekende start in de Keuken Kampioen Divisie. De Almeloërs wonnen maandag bij Jong PSV ook de derde wedstrijd van het seizoen: 0-3. De Graafschap staat juist nog op de hatelijk nul na een smadelijke nederlaag bij Jong Ajax: 5-1.

Heracles was vanaf de aftrap de betere partij op De Herdgang en stapelde kans op kans. Pas in de 23e minuut was het raak voor de ploeg van coach John Lammers. Lucas Schoofs bekroonde een prachtige aanval met de 0-1.

Kort na rust besliste Heracles het duel met de Eindhovense beloften van trainer Adil Ramzi. Anas Ouahim maakte in de de 51e minuut met een een gelukje de 0-2 voor de bezoekers, waarna Emil Hansson de eindstand op 0-3 bepaalde.

Door de overwinning in Eindhoven heeft Heracles na drie duels de perfecte score in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Almelo won niet alleen alle drie de wedstrijden, maar scoorde ook tien keer en kreeg nog geen doelpunt tegen.

PEC Zwolle blijft wel wel koploper op het tweede niveau van Nederland. De Zwollenaren, die net als Heracles vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerden, hebben ook een doelsaldo van +10, maar één keer meer gescoord.

Ook Jong AZ staat na maandagavond op negen punten. De ploeg van trainer Maarten Martens was in eigen huis met 3-2 te sterk voor Almere City. Bij rust stond het al 2-0 voor de Alkmaarders. Ook Roda JC en FC Eindhoven hebben na drie speelrondes nog geen punt verloren.

Pijnlijke avond voor De Graafschap

De Graafschap kende een dramatische avond op bezoek bij Jong Ajax. De 'Superboeren', die promotie naar de Eredivisie ambiëren, gingen met 5-1 onderuit bij de Amsterdamse beloften van trainer John Heitinga. Huurling Lorenzo Lucca had een basisplaats bij de thuisploeg.

Jong Ajax brak al na negen minuten de ban via Sontje Hansen, die de bal in een leeg doel kon schuiven. Op slag van rust kwam De Graafschap nog wel langszij via Camiel Neghli, maar bij de onderbreking was het 2-1 voor Jong Ajax: Hansen scoorde opnieuw na een fraaie passeerbeweging.

In de slotfase liepen de Amsterdamse beloften verder weg van De Graafschap, dat in 2019 voor het laatst in de Eredivisie uitkwam. Gabriel Misehouy maakte in de zeventigste minuut de 3-1 en Christian Rasmussen schoot drie minuten later via de onderkant van de lat de 4-1 binnen.

Het slotakkoord was voor Lucca. De 2,01 meter lange Italiaan, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Pisa en bij Jong Ajax wedstrijdritme opdoet, faalde niet voor een leeg doel en maakte daarmee zijn eerste doelpunt in Amsterdamse dienst.

Door de nederlaag op De Toekomst staat De Graafschap op een teleurstellende achttiende plaats. De club uit Doetinchem staat sinds dit seizoen onder leiding van trainer Adrie Poldervaart. Jong Ajax klimt dankzij de eerste zege van deze jaargang naar de negende plaats.

