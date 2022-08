AS Roma heeft de onfortuinlijke Georginio Wijnaldum maandag met shirts en een overwinning op Cremonese een hart onder de riem gestoken. Een dag nadat de Oranje-international zwaar geblesseerd was geraakt, won de Conference League-winnaar met 1-0 van de ploeg van Cyriel Dessers.

Voorafgaand aan de wedstrijd stonden de spelers van AS Roma uitgebreid stil bij Wijnaldum, die zondag op een training zijn scheenbeen brak en moet vrezen voor deelname aan het WK. Gehuld in een wit shirt met daarop 'Forza Gini' kwamen ze het veld op voor de warming-up.

Zonder Wijnaldum kende AS Roma een zwakke start van de wedstrijd in het eigen Stadio Olimpico. Het gepromoveerde Cremonese had het betere van het spel en was via Dessers vlak voor rust dicht bij de 0-1. De knappe omhaal van de voormalige huurling van Feyenoord ging net naast. Vervolgens moest Roma nog een tegenvaller incasseren: topspeler Nicolò Zaniolo viel uit met een ogenschijnlijk zware schouderblessure.

Ook na de onderbreking kreeg Dessers een grote kans, maar zijn schot met links spatte uiteen op de lat. Het was voor AS Roma het sein om een tandje bij te schakelen en dat resulteerde in twee grote kansen. Stephan El Shaarawy zag zijn poging gekeerd worden door de keeper en Paulo Dybala schoot in de rebound voor een leeg doel naast.

Uiteindelijk viel in de 65e minuut de winnende treffer voor de ploeg van trainer José Mourinho. Chris Smalling kopte raak uit een hoekschop van Lorenzo Pellegrini en toonde vervolgens het shirt van Wijnaldum. Smalling bezorgde Roma, waar Rick Karsdorp een basisplaats had, daarmee een foutloze start van het seizoen. Na twee duels heeft de winnaar van de Conference League zes punten in de Serie A. Cremonese is nog puntloos.

Het is nog niet duidelijk hoelang Wijnaldum is uitgeschakeld. Onderzoeken moeten dat de komende dagen uitwijzen. De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport meldde maandag dat de 86-voudig Oranje-international tot januari uit de roulatie is. In dat geval mist hij het WK, dat op 20 november begint. AS Roma heeft dat nog niet bevestigd.

