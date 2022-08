Ellen White heeft maandag besloten een punt achter haar loopbaan te zetten. Volgens de topscorer aller tijden van Engeland is met het veroveren van de Europese titel afgelopen zomer een droom in vervulling gegaan.

"Het is een van de moeilijkste besluiten uit mijn leven geweest, maar ik weet dat dit de juiste beslissing is", schrijft White in een afscheidsbericht op Twitter. "Ik heb deze beslissing altijd op mijn voorwaarden willen nemen. Dit is de tijd om afscheid te nemen van het voetbal en de volgende generatie te zien schitteren."

De 33-jarige White is met 52 doelpunten topscorer aller tijden van het Engels vrouwenelftal. Ze is één treffer tekortgekomen om op gelijke hoogte te komen met Wayne Rooney, de Engels topscorer bij de mannen. Hij staat op 53 treffers. Harry Kane lijkt dat record binnenkort te gaan breken: de spits van Tottenham Hotspur staat op vijftig goals.

Op het gewonnen EK in eigen land was White twee keer trefzeker. Ze maakte beide doelpunten in de met 8-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Noorwegen. Daarmee droeg ze bij aan een nieuw record: nog nooit won een ploeg op een EK bij zowel de mannen als de vrouwen met acht doelpunten verschil.

White was ook in de finale tegen Duitsland basisspeler, maar kon daarin geen rol van betekenis spelen. De spits werd in de tweede helft naar de kant gehaald door de gevierde bondscoach Sarina Wiegman. Engeland won de eindstrijd op een volgepakt Wembley na verlenging dankzij een doelpunt van Chloe Kelly.

Wiegman: 'Speler van wereldklasse'

Wiegman heeft begrip voor het besluit van White. "Ellen heeft zo veel voor Engeland betekend en we zijn zo trots op haar. Ik heb het genoegen gehad om 'slechts' één jaar met haar te werken, maar ik had al snel door dat haar professionaliteit, arbeidsethos en scorend vermogen van wereldklasse waren."

"Ze heeft deze zomer geweldig werk voor het team verricht", vervolgt Wiegman. "Ze is de perfecte teamspeler en heeft de jonge spelers geholpen om hun weg in het internationale voetbal te vinden. Ik wist dat ze een geweldige speler was, maar ik kwam er ook achter dat ze als mens nog beter is. We gaan haar missen."

White maakte op zestienjarige leeftijd haar debuut voor Chelsea, in een tijd dat het voetbal voor vrouwen in Engeland in de kinderschoenen stond en de speelsters amateurs waren. In 2010 maakte ze haar debuut voor het Engels elftal. Ze kwam in totaal tot 113 interlands.

Naast Chelsea diende ze onder meer Arsenal, Birmingham City en Manchester City. Bij laatstgenoemde club stond ze de afgelopen drie jaar onder contract. Met 59 goals staat ze tweede op de topscorerlijst aller tijden in de Women's Super League. Alleen Vivianne Miedema scoorde vaker in de Engelse competitie: 74 keer.