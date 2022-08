PSV begrijpt dat de eigen fans niet welkom zijn bij de eerstvolgende uitwedstrijd tegen Ajax. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema besloot daar maandag toe vanwege antisemitische spreekkoren en vernielingen door PSV-fans in het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal op 30 juli.

"We hebben begrip voor het besluit, ook al betreuren we het tegelijkertijd dat de goeden onder de kwaden moeten lijden", laat een woordvoerder van PSV maandag desgevraagd aan NU.nl weten. "Kwetsende spreekkoren horen in geen enkel stadion thuis."

"We hopen dat bij supporters, of mensen die zich supporter noemen, het besef intreedt dat het negatief bejegenen van de rivaal geen invloed op de eigen ploeg heeft. Dat is zinloos. Je hoort je te focussen op het aanmoedigen van je eigen ploeg."

Tijdens het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal, dat PSV met 3-5 won, zongen PSV-fans in de eerste helft meerdere antisemitische liederen. Vooral voormalig PSV-spelers Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren, die nu voor Ajax uitkomen, moesten het daarbij ontgelden.

Daarnaast werden volgens Halsema liederen als "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas" en "alle Joden moeten dood" gezongen. Toen de stadionspeaker in de Johan Cruijff ArenA opriep om de spreekkoren te stoppen, nam het gezang juist toe. Ook werden er vernielingen in het stadion aangericht. Voor Halsema was daarmee de maat vol: op 6 november zijn geen PSV-fans welkom bij Ajax-PSV.

PSV gaat geen extra bijeenkomst met de supportersverenigingen inlassen na het besluit van Halsema. Volgens de woordvoerder van de Eindhovenaren is de clubleiding tijdens het seizoen voortdurend in overleg met de eigen fans.