AZ heeft maandag het contract van Timo Letschert ontbonden. De verdediger speelde geen minuut meer in Alkmaar nadat hij vorig jaar in conflict was geraakt met trainer Pascal Jansen.

De 29-jarige Letschert stond nog een jaar onder contract bij AZ. Het is nog niet bekend waar hij zijn loopbaan voortzet. In totaal speelde de geboren Noord-Hollander 29 wedstrijden voor de club uit Alkmaar.

Letschert speelde zijn laatste wedstrijd vorig jaar september, op bezoek bij FC Twente. Nadat hij meermaals de fout in was gegaan, werd hij al na 23 minuten naar de kant gehaald door Jansen. De centrale verdediger stapte vervolgens niet meer in de spelersbus van AZ en ging alleen naar huis. Daarna keerde hij nooit meer terug in de hoofdmacht.

Letschert doorliep de jeugdopleiding van zowel Ajax als sc Heerenveen, maar maakte zijn debuut in het profvoetbal voor FC Groningen. Na een periode bij Roda JC groeide hij bij FC Utrecht onder trainer Erik ten Hag uit tot een stabiele basisspeler.

In 2016 maakte Letschert voor 3,5 miljoen euro de overstap naar Sassuolo, maar bij de Italiaanse club wist hij nooit door te breken. Na drie jaar - waarvan het laatste seizoen op huurbasis voor FC Utrecht - vertrok hij naar Hamburger SV. Ook in Noord-Duitsland liep zijn verblijf niet op een succes uit, waarna AZ hem in 2020 vastlegde.