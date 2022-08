Chelsea-trainer Thomas Tuchel moet vrezen voor een nieuwe straf vanwege zijn wangedrag tijdens het veelbesproken duel met Tottenham Hotspur. De Duitser is door de disciplinaire commissie van de Engelse voetbalbond aangeklaagd vanwege aanmerkingen op de leiding, zo is maandag bekendgemaakt.

Tuchel bekritiseerde scheidsrechter Anthony Taylor na afloop van het duel, dat in een 2-2-gelijkspel eindigde. De manager van Chelsea was het er duidelijk niet mee eens dat hij en Tottenham Hotspur-coach Antonio Conte rood hadden gekregen voor een opstootje bij het handen schudden na het laatste fluitsignaal.

"Hebben we allebei rood gekregen? Ik denk dat het niet nodig was, maar er was wel meer niet nodig vandaag. Die rode kaarten voor ons zijn een van de vele foute beslissingen van de scheidsrechter vandaag", vertelde Tuchel, die ook zei dat het beter was als Taylor geen wedstrijden van Chelsea meer fluit.

In Engeland is het volgens de regels niet toegestaan om kritiek op de arbitrage te leveren. Managers die dat wel doen, krijgen een boete of in het uiterste geval een wedstrijd schorsing opgelegd. Tuchel heeft tot donderdag de tijd om op de aanklacht te reageren.

89 Managers Tuchel en Conte ruzieën na afloop van Chelsea-Tottenham

Duel ontsierd door ruzie tussen Conte en Tuchel

Eerder werd Tuchel al bestraft voor het opstootje met Conte. De twee hadden het tijdens de wedstrijd al voortdurend aan de stok met elkaar. Nadat ze elkaar eerst hadden opgezocht na de 1-1 van Tottenham Hotspur, sloeg na afloop de vlam in de pan.

Bij het handen schudden hield Tuchel de hand van Conte vast, omdat hij wilde dat de Italiaan hem recht in de ogen keek. Conte was daar absoluut niet van gediend en wilde de Duitser aanvliegen. Door een ingreep van stafleden werd dat voorkomen.

Tuchel kreeg voor zijn aandeel in de ruzie een schorsing van één wedstrijd en een boete van 35.000 pond (ruim 41.000 euro). Conte werd beduidend minder zwaar bestraft. Hij kreeg 'slechts' een boete van 15.000 pond opgelegd.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League