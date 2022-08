Bij de eerstvolgende editie van Ajax-PSV zijn geen supporters van PSV welkom, zo maakte de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maandag bekend. Het stadsbestuur heeft die beslissing genomen vanwege antisemitische spreekkoren en vernielingen door PSV-fans tijdens de vorige editie van de topper in de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 30 juli.

"Ondanks herhaalde waarschuwingen werden tijdens de wedstrijd opnieuw door een grote groep PSV- supporters massaal en langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen en (strafbare) beledigingen aan het adres van een aantal Ajax-spelers ten gehore gebracht", schreef Halsema in een brief op 16 augustus aan Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV.

Tijdens de wedstrijd, die PSV met 3-5 won, moesten vooral voormalig PSV-spelers Mohamed Ihattaren en Steven Bergwijn het ontgelden. Daarnaast werden volgens Halsema liederen als "Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas" en "alle Joden moeten dood" gezongen. Toen de stadionspeaker in de Johan Cruijff ArenA vlak voor rust opriep om de spreekkoren te stoppen, nam het gezang alleen maar toe.

"Dit is volstrekt onacceptabel en in een aantal gevallen zelfs strafbaar", aldus Halsema. Volgens de burgemeester van Amsterdam is het al de zoveelste keer dat fans van PSV zich ernstig hebben misdragen in de uitwedstrijd tegen Ajax.

Daarom stuurde Halsema vlak voor het duel op 30 juli een brief aan Ajax, PSV, de KNVB en de lokale driehoek in Eindhoven met de waarschuwing dat er maatregelen volgen als er opnieuw ongeregeldheden zouden plaatsvinden. De brief bleek geen effect te hebben. "De maat is nu dan ook vol", aldus Halsema. "Het stadium van waarschuwen is nu wel voorbij."

Dat betekent dat Ajax-PSV op 6 november zonder uitfans afgewerkt gaat worden. Na die wedstrijd wordt opnieuw bepaald of supporters van PSV weer "stapsgewijs" welkom zijn bij uitduels met Ajax. "Bij deze afweging zal het gedrag van uw achterban rondom wedstrijden en in de stadions aankomende periode natuurlijk een cruciale factor zijn", liet Halsema aan Brands weten.

Ook vernielingen door PSV-fans in stadion

Volgens Halsema hebben fans van PSV ook vernielingen aangericht aan veiligheidsnetten en toiletten in het stadion. Daarnaast werden vuurwerk en vloeistoffen vanuit het uitvak naar de omringende vakken gegooid.

Omdat aanwijzingen van de stewards niet werden opgevolgd, riep de politie de hulp van de Mobiele Eenheid (ME) in. Het is niet duidelijk of die ook heeft moeten ingrijpen. De wedstrijd is zonder onderbrekingen uitgespeeld.

Het stilleggen van de wedstrijd is vanwege de antisemitische spreekkoren wel overwogen, meldt Halsema. Omdat de liederen in de loop van de tweede helft ophielden, is daartoe niet besloten. "De afdronk van de wedstrijd is door de wanstaltige spreekkoren echter heel erg wrang."