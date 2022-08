Sjors Ultee heeft maandag door zijn ontslag bij Fortuna Sittard een negatief record geëvenaard. Alex Pastoor is volgens statistiekenbureau Gracenote de enige andere Eredivisie-trainer die deze eeuw al na drie speelronden is ontslagen.

De nu 55-jarige Pastoor moest in augustus 2013 na drie Eredivisie-duels vertrekken als trainer van NEC. De Nijmegenaren hadden achtereenvolgens van FC Groningen (1-4), PSV (5-0) en PEC Zwolle (1-5) verloren.

Het kwam vaker voor dat trainers nóg eerder dan Ultee en Pastoor vertrokken, maar die legden hun functie uit eigen wil neer. Zo stapte Mario Been in de voorbereiding op het seizoen 2011/2012 zelf op bij Feyenoord en vertrok Robert Maaskant in het seizoen 2010/2011 na twee speelrondes bij NAC Breda om bij Wisla Kraków aan de slag te gaan.

Vlak voor het begin van de 21e eeuw in 1999 werd Frans Thijssen al na twee speelronden in de Eredivisie ontslagen bij De Graafschap. Een paar jaar eerder - in het seizoen 1997/1998 - was Fortuna ook al verantwoordelijk voor een vroege trainerswissel. Pim Verbeek werd toen na drie speelronden vervangen door Bert van Marwijk.

Ultee moet vertrekken na drie nederlagen

De 35-jarige Ultee volgde in november 2020 Kevin Hofland op als trainer van Fortuna Sittard. De Utrechter leidde de Limburgers in zijn eerste seizoen naar een verdienstelijke elfde plek in de Eredivisie. Vorig seizoen dwong Fortuna ternauwernood lijfsbehoud af.

Mede door de komst van de Turkse sterspeler Burak Yilmaz toonde Fortuna zich ambitieus voor dit seizoen, maar de formatie is na drie wedstrijden nog puntloos. De nederlagen tegen Ajax (2-3), FC Twente (3-0) en SC Cambuur (1-4) waren genoeg voor de leiding van Fortuna om Ultee weg te sturen.

Jeroen Schepens en Dominik Vergoossen nemen de honneurs voorlopig waar. Fortuna vervolgt de competitie zaterdag met een uitwedstrijd tegen het nog ongeslagen sc Heerenveen.