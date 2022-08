Fortuna Sittard heeft trainer Sjors Ultee ontslagen, zo meldt de Limburgse club maandag. De Limburgers wachten na drie speelronden nog op de eerste punten in de Eredivisie.

"Het is pijnlijk om zo vroeg in het seizoen al deze moeilijke beslissing te moeten nemen", zegt de technisch manager Sjoerd Ars over het ontslag van Ultee, die in november 2020 de opvolger was van de ontslagen Kevin Hofland. In het seizoen 2019/2020 was Ultee ook al hoofdtrainer van Fortuna. In navolging van Ultee moet ook assistent-trainer Robby Alflen per direct vertrekken bij de club.

Jeroen Schepens en Dominik Vergoossen nemen voorlopig de taken over van Ultee en Alflen, terwijl Fortuna op zoek gaat naar een permanente oplossing.

Volgens Ars is het besluit van Fortuna om de 35-jarige Ultee te ontslaan niet alleen gebaseerd op de slechte competitiestart. De ploeg verloor, ondanks de komst van de Turkse topspits Burak Yilmaz en tal van andere versterkingen, van Ajax (2-3), FC Twente (3-0) en afgelopen zaterdag van SC Cambuur (1-4).

"We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten in het belang van de club."

Dit bericht wordt uitgebreid.