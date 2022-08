Fortuna Sittard heeft trainer Sjors Ultee ontslagen, zo meldt de club maandag. De Limburgers wachten na drie speelronden nog op de eerste punten in de Eredivisie.

"Het is pijnlijk om zo vroeg in het seizoen al deze moeilijke beslissing te moeten nemen", zegt technisch manager Sjoerd Ars over het ontslag van Ultee, die in november 2020 de opvolger was van de ontslagen Kevin Hofland. In het seizoen 2019/2020 was Ultee ook al hoofdtrainer van Fortuna. In navolging van Ultee moet ook assistent-trainer Robby Alflen per direct vertrekken bij de club.

Jeroen Schepens en Dominik Vergoossen nemen voorlopig de taken van Ultee en Alflen over, terwijl Fortuna op zoek gaat naar een permanente oplossing.

Volgens Ars is het besluit van Fortuna om de 35-jarige Ultee te ontslaan niet alleen gebaseerd op de slechte competitiestart. Ondanks de komst van de Turkse topspits Burak Yilmaz en tal van andere versterkingen, verloor de ploeg van Ajax (2-3), FC Twente (3-0) en afgelopen zaterdag van SC Cambuur (1-4).

"We zien onvoldoende progressie in de ontwikkelingen van het team op verschillende vlakken. Daarin ontstond een groeiend verschil van inzicht waardoor wij dit besluit noodzakelijk achten in het belang van de club."

Sjors Ultee nadat Fortuna Sittard vorig seizoen op de laatste speeldag handhaving veiligstelde. Sjors Ultee nadat Fortuna Sittard vorig seizoen op de laatste speeldag handhaving veiligstelde. Foto: ANP

Fortuna evenaart record NEC uit 2013

Fortuna schrijft op de clubsite dat het Ultee dankbaar is voor zijn werk, met als hoogtepunt een elfde plaats in de eindstand van het seizoen 2020/2021. Vorig jaar ontsnapte Fortuna met een vijftiende plaats ternauwernood aan degradatie. "Sjors heeft aangetoond een bekwame hoofdtrainer te zijn", vertelt Ars.

Met het snelle ontslag evenaart Fortuna het record van deze eeuw van NEC, dat Alex Pastoor in het seizoen 2013/2014 al na drie Eredivisie-speelronden de laan uitstuurde.

De eerstvolgende wedstrijd van Fortuna Sittard is zaterdag om 21.00 uur uit tegen sc Heerenveen. Als er dan nog geen trainer is aangesteld, zitten Schepens en Vergoossen als eindverantwoordelijken op de bank.