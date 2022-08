Feyenoord heeft de transfer van Dávid Hancko afgerond. De Slowaakse verdediger, die overkomt van Sparta Praag, tekent voor vier seizoenen in De Kuip, zo bevestigen de Rotterdammers maandag.

Feyenoord meldt niets over de hoogte van de transfersom, maar volgens diverse media ligt die rond de 7 miljoen euro. Het contact van Hancko bij Sparta Praag liep nog tot medio 2024.

Hancko is linksbenig en is de beoogde opvolger van Marcos Senesi. De Argentijn vertrok deze zomer voor 15 miljoen euro naar Bournemouth. De van Vitesse overgekomen Jacob Rasmussen vormde zondag met Gernot Trauner het defensieve centrum van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (0-1).

De 24-jarige Hancko debuteerde in 2018 in het Slowaakse elftal. Hij speelde inmiddels 22 interlands, waaronder zes minuten tegen Zweden op het EK vorig jaar. Hancko stond van 2019 tot en met 2021 onder contract bij Fiorentina, maar wist niet door te breken bij de Italiaanse club.

Bij Sparta Praag was hij de afgelopen seizoenen wel een belangrijke kracht en dat wil hij bij Feyenoord ook worden. "Ik ben ervan overtuigd dat dit voor mij het juiste moment is om deze stap te maken", aldus Hancko op de website van Feyenoord.

Dávid Hancko in 2018 in het shirt van Fiorentina. Dávid Hancko in 2018 in het shirt van Fiorentina. Foto: Getty Images

'Hancko is een fysiek sterke jongen'

De komst van Hancko, die ook als linksback uit de voeten kan, komt niet als een verrassing. Vrijdag zei trainer Arne Slot al dat het zo goed als rond was en hij vertelde ook over de kwaliteiten van de Slowaak. "Hancko is een fysiek sterke jongen, die sterk is in de duels. Hij is ook snel, zeker op de langere afstanden", aldus Slot.

Hancko is de dertiende nieuwkomer deze zomer in de Feyenoord-selectie, dat een drukke transferzomer beleeft. Hij behoort tot de duurste aankopen in de clubgeschiedenis.

Quinten Timber werd eerder deze zomer voor 7,4 miljoen euro van FC Utrecht overgenomen. Senesi (in 2019 voor 7 miljoen euro overkomen van San Lorenzo) en Danko Lazovic (in 2003 voor 7 miljoen overgekomen van FK Partizan) staan ook hoog op de lijst.