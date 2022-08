De transfer van Antony naar Manchester United is vrijwel rond, zo bevestigt Ajax dinsdag. De Premier League-club betaalt minimaal 95 miljoen euro voor de aanvaller en dat is een recordbedrag voor een Eredivisie-speler. Door bonussen kan de transfersom oplopen tot maximaal 100 miljoen euro.

De transfer is alleen nog onder voorbehoud van de medische keuring en de contractuele afhandeling van beide clubs met de speler. Het is nu de vraag of Ajax nog een vervanger haalt voor de rechtsbuiten, die ondanks een contract tot medio 2025 per se weg wilde. Tegen Sparta Rotterdam en FC Utrecht behoorde hij al niet tot de wedstrijdselectie van trainer Alfred Schreuder.

Met de transfersom van 95 miljoen euro stoot de 22-jarige Antony Frenkie de Jong van de troon als de duurste vertrekkende Eredivisie-speler. De middenvelder werd in de zomer van 2019 voor 86 miljoen euro (inclusief bonussen) door FC Barcelona overgenomen van Ajax. Matthijs de Ligt verruilde de Amsterdammers diezelfde zomer voor 75 miljoen euro voor Juventus.

Niet alleen is Antony de duurste Eredivisie-speler aller tijden, de Braziliaans international is ook een van de duurste aankopen ooit van Manchester United. Paul Pogba spant nog de kroon; de Fransman werd in de zomer van 2016 voor een bedrag van 105 miljoen euro overgenomen van Juventus, Antony staat tweede op de lijst.

Ajax betaalde ruim 15 miljoen voor Antony

Antony tekent een contract voor vijf seizoenen bij het Manchester United van trainer Erik ten Hag, met wie hij vorig seizoen in Amsterdam samenwerkte. Er is een optie opgenomen om het contract nog met een extra jaar te verlengen tot medio 2028.

Antony kwam sinds 2020 uit voor Ajax, dat hem voor 15,75 miljoen euro (exclusief bonussen) kocht van São Paulo FC. Hij speelde in totaal 82 wedstrijden voor de Eredivisie-club. Daarin was hij goed voor 24 doelpunten en 22 assists. Hoogtepunten waren de twee landstitels, de KNVB-bekerwinst in 2021 en de overwintering in de Champions League vorig seizoen.

Tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio won Antony goud met het Braziliaanse elftal. De negenvoudig international is de vijfde aankoop van Manchester United deze zomer. Eerder haalde de Engelse club al Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Christian Eriksen en Casemiro.