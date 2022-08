Matthijs de Ligt kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn basisdebuut voor Bayern München. De verdediger maakte zondag in de uitwedstrijd tegen VfL Bochum (0-7) zijn eerste officiële doelpunt voor 'Der Rekordmeister'.

"Eerste basisplek, eerste doelpunt en een eerste clean sheet. Dat laatste is vooral heel belangrijk. Het is geweldig om als verdediger te scoren, maar je wil ook graag de nul houden", zei De Ligt na de riante overwinning van Bayern.

De 23-jarige Nederlander, die deze zomer overkwam van Juventus, tekende in de 25e minuut voor zijn eerste doelpunt in het shirt van de Duitse topclub. De Ligt liep zich vrij bij de tweede paal en kon een corner van Joshua Kimmich binnenkoppen.

Het was al de 0-2 voor Bayern, dat geen spaan heel liet van Bochum. Kingsley Coman en Sadio Mané zorgden voor een 0-4-ruststand. Door nog eens drie treffers van Mané, Cristian Gamboa (eigen doelpunt) en Serge Gnabry liep Bayern uit naar een monsterzege.

"Het is in zo'n wedstrijd belangrijk om gefocust te blijven en dat hebben we als team heel goed gedaan", zei De Ligt, die in Bochum zijn derde officiële wedstrijd speelde voor Bayern. "We oefenden veel druk uit en waren genadeloos. Dat is de manier om zeven doelpunten te maken."

Met de 0-7-overwinning toonde Bayern zich nog maar eens superieur. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won eind juli de Duitse supercup door een 3-5-zege op RB Leipzig en was in de eerste twee competitiewedstrijden te sterk voor Eintracht Frankfurt (1-6) en VfL Wolfsburg (2-0).