Xavi heeft zondagavond na de 1-4-overwinning van FC Barcelona bij Real Sociedad zijn ergernis uitgesproken over de gang van zaken rond Jules Koundé. De verdediger, die deze zomer voor circa 50 miljoen euro werd overgenomen van Sevilla, is nog altijd niet speelgerechtigd.

Vanwege de Financial Fair Play-regels in Spanje is FC Barcelona gebonden aan een bepaald spelersbudget. De Catalanen slaagden er wel in om aankopen als Robert Lewandowski en Raphinha speelgerechtigd te krijgen, maar ze moeten nu eerst geld vrijmaken voordat Koundé kan worden ingeschreven in La Liga.

"Het spreekt voor zich dat iedereen het irritant vindt dat Jules niet kan spelen", zei Xavi na het duel met Real Sociedad op zijn persconferentie. "Mateu Alemany (directeur bij FC Barcelona, red.) doet geweldig werk. Hij doet alles wat hij kan."

"Maar ik vind het gewoon ergerlijk dat we een heel goede speler in huis hebben gehaald die belangrijk is voor het team, maar niet kan spelen. Het steekt dat we hem niet kunnen gebruiken. Maar dat neemt niet weg dat de club deze zomer geweldig werk heeft verricht, vooral als je kijkt naar de spelers die zijn gekomen."

Xavi ziet aanvallers het verschil maken tegen Real Sociedad

De verwachting is dat FC Barcelona in de slotweek van de transfermarkt nog spelers weet te slijten, zodat Koundé kan worden ingeschreven. Memphis Depay lijkt op het punt te staan om naar Juventus te vertrekken en ook Sergiño Dest mag weg. Het is ondertussen nog altijd de vraag of Frenkie de Jong blijft. Barcelona wil dat de middenvelder akkoord gaat met een salarisverlaging.

De Jong mocht, mede door een schorsing van Sergio Busquets, zondag wel starten in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad. De oud-Ajacied leidde in de zesde minuut met knullig balverlies op eigen helft de gelijkmaker van Alexander Isak in, maar FC Barcelona trok de wedstrijd in het laatste half uur met drie doelpunten naar zich toe.

Xavi, die in de slotfase met een extra aanvaller ging spelen, was blij dat zijn gewaagde tactiek effect sorteerde. "Een gelijkspel is voor FC Barcelona niet genoeg, dus ik moest wel. In feite hadden we vier spelers voorin staan. Dat was een risico, maar het werkte. Ansu Fati en Raphinha hebben laten zien dat ze het verschil kunnen maken."

FC Barcelona boekte in San Sebastián de eerste zege van het nieuwe seizoen in La Liga. De Catalanen trapten de competitie vorige week af met een doelpuntloos gelijkspel tegen Rayo Vallecano.