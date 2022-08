De Nederlandse voetbalsters hebben in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) de halve finales van het WK onder 20 jaar bereikt. De ploeg van coach Jessica Torny was in Costa Rica met 2-0 te sterk voor de leeftijdsgenoten van Nigeria.

Zera Hulswit, die voorin de voorkeur kreeg boven Sanne Koopman, opende al na elf minuten de score in Estadio Alejandro Morera Soto met een fraai schot in de bovenhoek. Ziva Henry maakte er in de 33e minuut 2-0 van. Ze passeerde keeper Monle Oyono door haar benen en tekende voor haar tweede treffer dit toernooi.

Smetje op de probleemloze overwinning was de gele kaart voor aanvoerder Marit Auée. De verdediger kreeg in de groepswedstrijd tegen Ghana ook al geel en is nu geschorst voor de halve finale, waarin Spanje de tegenstander is.

Het duel met de Spaanse talenten staat in de nacht van donderdag op vrijdag op het programma in het Estadio Nacional in San José. Dat stadion biedt plaats aan ruim 34.000 toeschouwers.

Het WK onder 20 jaar zou eigenlijk in de zomer van 2020 worden gespeeld, maar werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. In totaal doen er zestien landen mee aan het mondiale toernooi.

Nederland onder 20 jaar doet voor de tweede keer mee aan het WK. In 2018 waren de kwartfinales het eindstation. De ploeg van Torny, die ook assistent is bij de Oranjevrouwen, eindigde in de groepsfase als tweede in een poule met titelverdediger Japan (0-1), de Verenigde Staten (3-0) en Ghana (4-1).