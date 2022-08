Georginio Wijnaldum is mogelijk maandenlang uitgeschakeld. De middenvelder heeft zondag tijdens een training van AS Roma zijn rechterscheenbeen gebroken en moet hierdoor vrezen voor het WK in Qatar.

Het is nog onduidelijk hoelang Wijnaldum precies uit de roulatie zal zijn. Hij ondergaat de komende dagen verder medisch onderzoek.

Wijnaldum komt pas sinds kort voor Roma uit. De 86-voudig Oranje-international werd iets meer dan drie weken geleden door Paris Saint-Germain verhuurd aan de Italiaanse club. Hij maakte vorig weekend zijn debuut voor Roma en zag toen een doelpunt afgekeurd worden.

Eind mei werd de 31-jarige Wijnaldum nog gepasseerd voor het Nederlands elftal omdat hij volgens bondscoach Louis van Gaal niet in vorm was. Door zijn blessure kan hij zich dus niet in de kijker spelen voor Oranje.

Het WK in Qatar gaat op 20 november van start. Voor Nederland begint het WK een dag later met de groepswedstrijd tegen Senegal. Daarna komt Oranje in de poulefase in actie tegen Ecuador (25 november) en Qatar (29 november).

AS Roma was in training voor de thuiswedstrijd van maandag tegen Cremonese. De ploeg van coach José Mourinho begon het nieuwe seizoen in de Serie A vorig weekend met een zege op Salernitana (0-1).

