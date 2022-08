Atalanta heeft AC Milan zondag in de Serie A op een gelijkspel gehouden. De ploeg uit Bergamo speelde voor eigen publiek met 1-1 gelijk tegen de regerend landskampioen. Fiorentina beleefde een slechte generale voor de return tegen FC Twente en in Spanje ging Atlético Madrid thuis onderuit.

Atalanta kwam na een klein half uur op voorsprong tegen AC Milan via Ruslan Malinovskyi. De Oekraïner opende de score met een van richting veranderd afstandsschot.

Halverwege de tweede helft kwam Milan op gelijke hoogte via Ismaël Bennacer. De Algerijn krulde de bal fraai in de linkerhoek. Daarna werd niet meer gescoord in Bergamo. Bij Atalanta hadden Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners alle drie een basisplaats.

Eerder op de avond speelde Fiorentina met 0-0 gelijk bij Empoli. De thuisploeg kwam halverwege de tweede helft met tien man te staan tegen Fiorentina door een rode kaart voor Sebastiano Luperto. Enkele minuten eerder werd Sam Lammers gewisseld bij de thuisploeg. Fiorentina wist in het vervolg niet te profiteren van de overtalsituatie.

Afgelopen donderdag won Fiorentina de heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League tegen FC Twente in het Stadio Artemio Franchi met 2-1. De return staat komende donderdag in Enschede op het programma.

Napoli boekte voor eigen publiek een eenvoudige zege op promovendus Monza: 4-0. Khvicha Kvaratskhelia scoorde tweemaal voor de thuisploeg. De andere doelpunten kwamen op naam van Victor Osimhen en Kim Min-jae.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Fiorentina speelde met 0-0 gelijk bij Empoli. Fiorentina speelde met 0-0 gelijk bij Empoli. Foto: Getty Images

Atlético thuis onderuit tegen Villarreal

In Spanje leed Atlético Madrid op eigen veld tegen Villarreal de eerste competitienederlaag van het seizoen: 0-2. Yerry Pino opende ruim een kwartier voor tijd de score met een schot in de verre hoek.

Diep in blessuretijd kwam Atlético met tien man te staan door een rode kaart voor Nahuel Molina. Kort daarna stelde Gerard Moreno de drie punten veilig voor Villarreal, waar Arnaut Danjuma Groeneveld ontbrak door een blessure.

Later op de avond gaat FC Barcelona nog op bezoek bij Real Sociedad. De aftrap in San Sebastián wordt om 22.00 uur verricht.

Atlético Madrid leed de eerste competitienederlaag van het seizoen. Atlético Madrid leed de eerste competitienederlaag van het seizoen. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga