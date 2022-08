FC Barcelona heeft zondag in La Liga de eerste competitiezege van het seizoen geboekt. De ploeg van coach Xavi won met basisklant Frenkie de Jong ruim bij Real Sociedad: 1-4. In Italië speelde Atalanta voor eigen publiek met 1-1 gelijk tegen AC Milan en beleefde Fiorentina een slechte generale voor de return tegen FC Twente.

Barcelona kende een bliksemstart tegen Real Sociedad en kwam al na vijftig seconden op voorsprong. Robert Lewandowski tikte op zijn 34e verjaardag van dichtbij binnen na voorbereidend werk van Alejandro Baldé en maakte zijn eerste officiële doelpunt voor de Catalanen.

Slechts vijf minuten later kwam Sociedad op gelijke hoogte na een fout van De Jong. De Oranje-international, die een basisplaats had, leed balverlies ter hoogte van de middenlijn en zag voormalig Willem II-spits Alexander Isak vervolgens de 1-1 maken.

Barcelona had het daarna lastig en kwam vlak voor rust bijna op achterstand, maar Marc-André ter Stegen hield David Silva van scoren af. Vroeg in de tweede helft vond Sociedad wel het net, maar de treffer van Brais Méndez werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de fout van Frenkie de Jong bij de 1-1 van Real Sociedad te bekijken.

Invaller Fati leidt Barcelona met goal en twee assists naar winst

Na ruim een uur spelen greep Xavi in en bracht hij Ansu Fati en Raphinha in. Dat resulteerde al snel in een voorsprong voor Barcelona. Na een fraai hakje van Fati maakte Ousmane Dembélé de 1-2 en twee minuten later leverde Fati ook de assist bij de 1-3 van Lewandowski.

Ruim tien minuten voor tijd vond Fati na een schitterende assist van Lewandowski ook zelf het doel. De Jong werd zes minuten voor tijd gewisseld. Memphis Depay bleef op de bank bij Barcelona.

Eerder op de avond leed Atlético Madrid op eigen veld tegen Villarreal de eerste competitienederlaag van het seizoen: 0-2. Yerry Pino opende ruim een kwartier voor tijd de score met een schot in de verre hoek.

Diep in blessuretijd kwam Atlético met tien man te staan door een rode kaart voor Nahuel Molina. Kort daarna stelde Gerard Moreno de drie punten veilig voor Villarreal, waar Arnaut Danjuma Groeneveld ontbrak door een blessure.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga

Ruslan Malinovsky bracht Atalanta op voorsprong tegen AC Milan. Ruslan Malinovsky bracht Atalanta op voorsprong tegen AC Milan. Foto: Reuters

Atalanta houdt AC Milan op gelijkspel

In Italië kwam Atalanta na een klein half uur op voorsprong tegen AC Milan via Ruslan Malinovskyi. De Oekraïner opende de score met een van richting veranderd afstandsschot.

Halverwege de tweede helft kwam Milan op gelijke hoogte via Ismaël Bennacer. De Algerijn krulde de bal fraai in de linkerhoek. Daarna werd niet meer gescoord in Bergamo. Bij Atalanta hadden Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners alle drie een basisplaats.

Eerder op de avond speelde Fiorentina met 0-0 gelijk bij Empoli. De thuisploeg kwam halverwege de tweede helft met tien man te staan tegen Fiorentina door een rode kaart voor Sebastiano Luperto. Enkele minuten eerder werd Sam Lammers gewisseld bij de thuisploeg. Fiorentina wist in het vervolg niet te profiteren van de overtalsituatie.

Afgelopen donderdag won Fiorentina de heenwedstrijd in de play-offs van de Conference League tegen FC Twente in het Stadio Artemio Franchi met 2-1. De return staat komende donderdag in Enschede op het programma.

Napoli boekte voor eigen publiek een eenvoudige zege op promovendus Monza: 4-0. Khvicha Kvaratskhelia scoorde tweemaal voor de thuisploeg. De andere doelpunten kwamen op naam van Victor Osimhen en Kim Min-jae. Bij Bologna leverde voormalig FC Volendam-speler Dense Kasius een assist tegen Hellas Verona: 1-1.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A