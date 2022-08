Feyenoord-trainer Arne Slot is tevreden met de benauwde 0-1-zege op RKC Waalwijk. De coach zag dat zijn ploeg zondag mede vanwege slordigheden veel moeite had met de Waalwijkers.

Feyenoord won het duel door een benutte penalty van Danilo halverwege de tweede helft. Slot noemde het optreden van Feyenoord rommelig. "Dat je aan de bal niet zo goed bent, kan ik accepteren. Dan moet je in ieder geval zorgen dat je de nul houdt. Die inzet heb ik vandaag van de spelers gezien", zei de trainer bij ESPN.

Slot was erg tevreden over de inbreng van invallers Patrik Walemark en Jens Toornstra. Het duo kwam bij de rust in het veld voor Oussama Idrissi en Orkun Kökçü. "Zij hebben de wedstrijd in ons voordeel kunnen beslissen", aldus Slot.

De coach maakt zich niet veel zorgen over het spel van Feyenoord. "Als je niet goed speelt, moet je gewoon alles geven. En dat deden de spelers. En dat we de komende weken beter gaan spelen, dat durf ik wel te voorspellen."

Danilo hield zijn zenuwen in bedwang en maakte de 0-1 vanaf de penaltystip. Foto: Pro Shots

Hartman: 'Debuteren was geweldig'

Bij Feyenoord maakte linksback Quilindschy Hartman zijn debuut. De twintigjarige verdediger is blij met het vertrouwen van Slot. "Geweldig. Na dertien jaar in de opleiding vandaag debuteren is hartstikke mooi. We hebben ook gewonnen. Misschien niet met onze beste spel, maar op dit moment zijn de drie punten het belangrijkste."

Hartman liep anderhalf jaar geleden een zware blessure op, maar is inmiddels volledig hersteld. De back is blij dat hij alsnog profvoetbal kan spelen. "Je hebt genoeg voorbeelden van voetballers die het ook hebben gered. Ik bleef gewoon positief denken. Ik vond het vandaag pittig, maar ik kan ook wel beter dan wat ik heb laten zien."

Feyenoord staat na drie wedstrijden op zeven punten in de Eredivisie. Komende zaterdag spelen de Rotterdammers de volgende competitiewedstrijd. Dan is FC Emmen in De Kuip de tegenstander.