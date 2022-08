Matthijs de Ligt heeft zondag zijn eerste doelpunt voor Bayern München gemaakt. De verdediger van Oranje droeg met een rake kopbal bij aan een 0-7-overwinning op VfL Bochum in de derde speelronde van de Bundesliga.

De Ligt stond voor het eerst sinds zijn komst naar Bayern in de basis en betaalde het vertrouwen van coach Julian Nagelsmann terug door na 25 minuten raak te koppen uit een hoekschop van Joshua Kimmich. Het betekende de 0-2.

Bayern was snel klaar met Bochum, want bij rust was al vier keer gescoord door 'Der Rekordmeister'. Leroy Sané brak al in de vierde minuut de ban en na de treffer van De Ligt vergrootten Kingsley Coman en Sadio Mané de marge.

Mané zag vlak voor zijn doelpunt een goal afgekeurd worden door de VAR, maar had na rust alsnog zijn tweede treffer te pakken toen hij een penalty benutte. Door een eigen goal van Cristian Gamboa en een diagonaal schot van Serge Gnabry werd de avond alsmaar pijnlijker voor Bochum.

Het van Ajax overgekomen duo Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch viel wederom buiten de Bayern-basis. Nagelsmann koos voor Benjamin Pavard als rechtsback en gaf centraal op het middenveld de voorkeur aan Kimmich en Marcel Sabitzer. Zowel Mazraoui als Gravenberch viel wel in.

Met negen punten uit drie wedstrijden en een doelsaldo van 15-1 staat er voorlopig geen maat op Bayern, dat als enige nog foutloos is in Duitsland. Eintracht Frankfurt-1. FC Köln, het andere Bundesliga-duel van zondag, eindigde in 1-1.

