Feyenoord is een week na het doelpuntloze gelijkspel tegen Heerenveen ontsnapt aan nieuw puntenverlies. Door een penalty van Danilo werd zondag op bezoek bij RKC Waalwijk een moeizame 0-1-overwinning geboekt.

Het doelpunt van de Braziliaanse spits viel in de 68e minuut. Nadat Patrik Walemark in het strafschopgebied was gevloerd, wees scheidsrechter Edwin van de Graaf op aanraden van de VAR naar de stip.

Feyenoord, dat het seizoen begon met een ruime 2-5-zege bij Vitesse, heeft na drie wedstrijden zeven punten. RKC moet het doen met twee punten uit drie duels.

Slot grijpt in na moeizame eerste helft

Net als een week geleden in De Kuip had Feyenoord ook in Waalwijk grote moeite om het net te vinden. In de eerste helft werden er ook nog eens nauwelijks kansen gecreëerd. Een schot voorlangs van debutant Quilindschy Hartman was het gevaarlijkste moment.

RKC wachtte geduldig op balverlies bij de tegenstander en probeerde er dan snel uit te komen. Het leverde mogelijkheden op voor Patrick Vroegh en oud-Feyenoord Michel Kramer, maar zij waren onzorgvuldig in de afronding.

Voor Slot - die de op een transfer naar Benfica azende Fredrik Aursnes buiten de selectie had gelaten - was de matige eerste helft reden om in te grijpen. Hij liet Orkun Kökçü en Oussama Idrissi achter in de kleedkamer en verving ze voor Jens Toornstra en Patrik Walemark.

Invaller Walemark beslissend voor Feyenoord

Met name de komst van Walemark gaf Feyenoord een extra impuls. De Zweedse middenvelder was eerst zelf gevaarlijk met een geplaatst schot en bracht de bal even later op een presenteerblaadje bij Javairô Dilrosun. De aanvaller schoot echter gehaast over.

Halverwege de tweede helft zorgde Walemark indirect alsnog voor de openingsgoal. De aanvaller ging tegen het gras na een tackle van Thierry Lutonda. Scheidsrechter Edwin van de Graaf wuifde het moment weg, maar werd door de VAR op andere gedachten gebracht. Danilo bleef vervolgens koel vanaf de stip.