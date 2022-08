Hoewel zondag een magere uitzege op Sparta Rotterdam werd geboekt (0-1), overheerst bij Ajax-trainer Alfred Schreuder en zijn spelers vooral tevredenheid. De landskampioen staat na drie Eredivisie-speelrondes op negen punten.

Het spel van Ajax was in Rotterdam een stuk minder dan vorige week in eigen huis tegen FC Groningen, toen overtuigend aanvalsspel uitmondde in een 6-1-zege. Ditmaal scoorde alleen Steven Bergwijn.

"Je kunt niet iedere wedstrijd met 6-1 winnen. Vandaag was het wat minder, maar dan is het belangrijk dat je de drie punten gewoon mee naar huis neemt. We moeten door", zei Bergwijn naderhand tegen ESPN.

"In de rust hebben we besproken dat het tempo omhoog moest. Als dat was gebeurd, hadden we nog een paar doelpunten gemaakt. Het was een beetje gezapig. Zelf kwam ik niet heel veel in het spel voor, waardoor ik meer ging zwerven en vanaf het middenveld meer aan de bal kwam."

Alfred Schreuder was niet ontevreden over wat Ajax zondag liet zien. Foto: Pro Shots

Schreuder spreekt van 'prima' Ajax

Hoewel Ajax tegen Sparta veelal slordig speelde, was ook trainer Schreuder tevreden. De Barnevelder kon op Het Kasteel niet beschikken over Antony, die op weg naar Manchester United lijkt.

"Als je de eerste drie wedstrijden van het seizoen wint, is dat prima. Het spel vond ik bij fases ook prima. We speelden heel gecontroleerd, al kon het af en toe in een hoger tempo. Normaal gesproken hadden we het eerder moeten afmaken. We hebben verdiend gewonnen", zei Schreuder.

"We waren goed aan de bal tegen een ploeg die heel compact stond. In de eindfase waren we een paar keer slordig, maar we zijn bijna niet in counters gelopen. We wisten dat dat het gevaarlijkste van Sparta was."

De volgende wedstrijd van Ajax is komende zondag, wanneer de Amsterdammers op bezoek gaan bij FC Utrecht. Zes dagen later komt SC Cambuur naar de Johan Cruijff ArenA.

