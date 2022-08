Thijs Dallinga heeft zondag opnieuw gescoord voor Toulouse. De van Excelsior overgekomen spits leek zijn ploeg tegen Lorient aan de overwinning te helpen, maar de winst werd in de slotfase uit handen gegeven: 2-2.

Dallinga tekende na ruim een uur voor de 2-1 in Stadium Municipal. Het was zijn tweede goal in drie Ligue 1-duels, nadat hij begin deze maand tijdens de eerste speelronde al had gescoord tegen OGC Nice.

Lorient had al vroeg de leiding genomen via Armand Laurienté, waarna Rafael Ratão voor de gelijkmaker tekende. Na de treffer van Dallinga zorgde Ibrahima Koné tien minuten voor tijd met een benutte penalty voor de eindstand. In de eerste helft had Koné's ploeggenoot Terem Moffi nog een strafschop gemist.

Met zijn goals namens Toulouse trekt Dallinga de lijn door van vorig seizoen, toen hij een droomseizoen beleefde bij Excelsior. De 23-jarige Groninger maakte toen in alle competities 36 goals in 44 duels en hielp zijn club aan promotie naar de Eredivisie.

Dallinga werd vlak na zijn doelpunt gewisseld bij Toulouse, dat na drie wedstrijden vijf punten heeft. Landgenoten Branco van den Boomen en Stijn Spierings maakten de wedstrijd vol namens de club uit Zuid-Frankrijk.

Bij de overige duels in Frankrijk viel vooral het aantal rode kaarten op. Er vielen er zeven: liefst vier bij Montpellier-Auxerre, twee bij Clermont-Nice en één bij Angers-Stade Brestois.

