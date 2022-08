Paris Saint-Germain heeft zondag mede dankzij een razendsnel doelpunt van Kylian Mbappé een nieuwe grote zege geboekt in de Ligue 1. De sterspeler scoorde tegen Lille OSC (1-7) al na acht seconden, waarmee hij het Franse record evenaarde. Eerder op de dag was Thijs Dallinga trefzeker voor Toulouse en in Turkije trof Wout Weghorst doel namens Besiktas.

Het snelle doelpunt van Mbappé was een kopie van de treffer die Vito van Crooij onlangs namens Sparta Rotterdam tegen AZ eveneens na acht seconden maakte. De passes na de aftrap waren nagenoeg identiek.

Net als Van Crooij evenaarde Mbappé bovendien het nationale record. In 1992 scoorde de Franse middenvelder Michel Rio namens SM Caen in een wedstrijd tegen Cannes eveneens na acht seconden.

Met zijn snelle goal legde Mbappé de basis voor wederom een simpele PSG-overwinning. Bij rust was het door doelpunten van verder Lionel Messi, Achraf Hakimi en Neymar al 0-4. In de tweede helft waren Mbappé (tweemaal, waarmee hij zijn hattrick voltooide) en Neymar opnieuw trefzeker. Jonathan Bamba deed iets terug.

PSG kent een zeer voortvarende start van het seizoen. De ploeg van coach Christophe Galtier heeft negen punten uit drie wedstrijden en een doelsaldo van 16-3. Komende zondag is AS Monaco de volgende tegenstander.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het razendsnelle doelpunt van Kylian Mbappé te bekijken.

Dallinga trekt lijn van vorig seizoen door

Eerder op de dag deed Dallinga weer van zich spreken bij Toulouse. De spits tekende na ruim een uur voor de 2-1 tegen Lorient. Het was zijn tweede goal in drie Ligue 1-duels, nadat hij begin deze maand tijdens de eerste speelronde al had gescoord tegen OGC Nice.

Lorient had al vroeg de leiding genomen via Armand Laurienté, waarna Rafael Ratão voor de gelijkmaker tekende. Na de treffer van Dallinga zorgde Ibrahima Koné tien minuten voor tijd met een benutte penalty voor de eindstand. In de eerste helft had Koné's ploeggenoot Terem Moffi een strafschop gemist.

Dallinga vertrok naar Toulouse na een droomseizoen bij Excelsior. De 23-jarige Groninger maakte toen in alle competities 36 goals in 44 duels en hielp zijn club aan promotie naar de Eredivisie.

Hij werd vlak na zijn doelpunt gewisseld bij Toulouse, dat na drie wedstrijden vijf punten heeft. Landgenoten Branco van den Boomen en Stijn Spierings maakten de wedstrijd vol namens de club uit Zuid-Frankrijk.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1

Weghorst belangrijk voor Besiktas

In de Turkse Süper Lig opende Weghorst na ruim een kwartier de score bij Besiktas-Fatih Karagümrük. Het was zijn eerste doelpunt in dienst van Besiktas, dat hem sinds vorige maand van Burnley huurt. In de eerste twee competitieduels gaf hij beide keren een assist.

Na rust dacht Weghorst nogmaals te scoren, maar dat doelpunt werd afgekeurd. Ploeggenoten Georges-Kévin N'Koudou, Jackson Muleka en Valentin Rosier scoorden wél en zorgden daarmee voor een 4-1-zege. Mbaye Diagne deed iets terug namens de bezoekers.

Besiktas is goed aan het seizoen begonnen. Mede dankzij de inbreng van Weghorst staat de topclub op zeven punten uit drie duels, waarmee vooralsnog alleen stadgenoot Istanbul Basaksehir moet worden voorgelaten.

Wout Weghorst viert zijn doelpunt met de fans van Besiktas. Wout Weghorst viert zijn doelpunt met de fans van Besiktas. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig