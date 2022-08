Manchester City is zondag tegen het eerste puntenverlies van dit Premier League-seizoen aangelopen. De ploeg van coach Josep Guardiola knokte zich in een spektakelstuk naar een punt bij Newcastle United: 3-3. Chelsea leed mede door een blunder van doelman Édouard Mendy een kansloze nederlaag bij Leeds United: 3-0.

Manchester City kwam al na vijf minuten op voorsprong bij Newcastle via een treffer van Ilkay Gündogan. De Turk schoot van dichtbij raak na een indraaiende voorzet van Bernardo Silva. Een kwartier later viel Nathan Aké geblesseerd uit bij City.

Nog voor rust draaide Newcastle de achterstand om. Miguel Almirón tikte na een klein half uur op aangeven van Allan Saint-Maximin de gelijkmaker binnen. Enkele minuten voor rust leverde Saint-Maximin ook de assist op de 2-1 van Callum Wilson.

Vroeg in de tweede helft bracht Kieran Trippier St. James' Park in extase door via een prachtige vrije trap de 3-1 te maken. City leek op weg naar de eerste competitienederlaag sinds 19 februari, maar de bezoekers knokten zich niet veel later knap terug.

In een tijdsbestek van slechts vier minuten kwam City terug van 3-1 naar 3-3. Erling Haaland zorgde na iets meer dan een uur spelen voor de aansluitingstreffer en Silva tekende even later na een prachtige pass van Kevin De Bruyne voor de gelijkmaker.

Een kwartier voor tijd leek Newcastle met tien man te komen staan toen Trippier rood kreeg voor een tackle op De Bruyne. Na tussenkomst van de VAR werd de rode kaart echter ingetrokken en kwam de verdediger weg met geel. Haaland kreeg daarna nog een kans op de winnende, maar die zat er niet meer in voor City.

City bezet met zeven punten de tweede plaats in de Premier League en heeft twee punten achterstand op koploper Arsenal. Newcastle, waar Sven Botman de negentig minuten vol maakte, staat met vijf punten zevende.

Bij Chelsea mocht Hakim Ziyech na ruim een uur spelen invallen tegen Leeds United. Voor de spelmaker, die in verband wordt gebracht met een terugkeer naar zijn oude club Ajax, waren het het de eerste minuten van het seizoen in de Premier League.

Op dat moment keek Chelsea al tegen een 2-0-achterstand aan. Het eerste tegendoelpunt kwam volledig op het conto van Mendy. De doelman treuzelde in de 33e minuut veel te lang bij het verwerken van een terugspeelbal en werd vervolgens door de dankbaar profiterende Brenden Aaronson voor schut gezet.

Vier minuten later verdubbelde de thuisploeg de score. Aanvoerder Rodrigo kopte raak uit een vrije trap van Jack Harrison. Halverwege de tweede helft werd het nog pijnlijker voor Chelsea. Deze keer was het Rodrigo die Harrison in staat stelde om te scoren. Vlak voor tijd raakte Chelsea Kalidou Koulibaly kwijt met een tweede gele kaart.

Voor Chelsea is het de eerste nederlaag van het seizoen. Het seizoen werd geopend met een nipte 0-1-zege bij Everton, waarna thuis tegen Tottenham Hotspur (2-2) door een late gelijkmaker van Harry Kane de overwinning werd verspeeld.

Leeds United, waar de Nederlandse verdediger Pascal Struijk de hele wedstrijd meespeelde, is verrassend goed aan het seizoen begonnen. De ploeg heeft zeven punten uit drie duels en staat vierde. Chelsea is terug te vinden op de twaalfde plaats.

