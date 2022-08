Ajax heeft zondag in de derde speelronde van de Eredivisie een nipte zege geboekt op bezoek bij Sparta Rotterdam: 0-1. Een fraaie goal van Steven Bergwijn bleek de enige treffer van de wedstrijd. Bij de Amsterdammers ontbrak Antony, die wordt begeerd door Manchester United.

Door de zege komt Ajax op het maximale aantal van negen punten na drie speelronden. Eerder rekenden de hoofdstedelingen af met Fortuna Sittard (2-3) en FC Groningen (6-1).

Zondag haalde Ajax vrijwel geen moment het hoge niveau dat tegen FC Groningen werd bereikt, toen met name Antony schitterde.

Ook PSV, Excelsior, FC Twente en AZ zijn nog foutloos in dit prille Eredivisie-seizoen. Deze ploegen speelden allemaal twee duels en komen dit weekeinde niet in actie.

Omdat Antony met zijn hoofd niet 100 procent bij Ajax zou zijn, besloot trainer Alfred Schreuder op Het Kasteel geen beroep op hem te doen. De 22-jarige Braziliaan staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, dat volgens The Times een nieuw bod van 100 miljoen euro op hem voorbereidt.

Steven Bergwijn was ook tegen Sparta trefzeker. Steven Bergwijn was ook tegen Sparta trefzeker. Foto: Pro Shots

Bergwijn maakt het verschil voor Ajax

Met Steven Berghuis op de plaats van Antony en een basisplaats voor zomeraanwinst Calvin Bassey speelde Ajax weinig overtuigend. Het lukte de landskampioen maar mondjesmaat om tot mogelijkheden te komen. En als Ajax zich door de defensie van Sparta heen had gespeeld, stond doelman Nick Olij zijn mannetje. De sluitpost weerhield onder anderen Dusan Tadic van scoren.

Dankzij een geslaagde individuele actie van Bergwijn ging Ajax toch rusten met een voorsprong. De zomeraanwinst zette in de 37e minuut vanaf links een versnelling in en haalde vervolgens overtuigend uit: 0-1.

Sparta liet zich voor rust in aanvallend opzicht nauwelijks gelden en ook in de tweede helft werd de Ajax-defensie zelden getest. Wel moest Remko Pasveer ingrijpen toen Sven Mijnans opeens veel vrijheid kreeg. Vlak daarvoor had Brian Brobbey vanuit een zeer kansrijke situatie de lat geraakt na een (sporadische) fraaie aanval van de Amsterdammers.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de treffer van Steven Bergwijn.

Ajax lijdt veel balverlies op Het Kasteel

Ajax speelde in een laag tempo en leed enorm veel balverlies. Sparta profiteerde echter niet, ook doordat Younes Namli en Jason Lokilo op Pasveer stuitten. In de slotfase werden de ruimtes iets groter en kreeg Ajax enkele mogelijkheden om de marge te vergroten. Invallers Mohammed Kudus en Davy Klaassen hadden echter geen succes in de afronding.

Ajax vervolgt de competitie volgende week zondag met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Sparta gaat zaterdag op bezoek bij Go Ahead Eagles. De formatie van Maurice Steijn heeft één punt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie