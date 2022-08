De voetbalsters van Ajax hebben zich zondag voor de volgende voorronde van de Women's Champions League geplaatst. De Amsterdammers rekenden in Denemarken dankzij een schitterende omhaal van Eshly Bakker in blessuretijd af met Eintracht Frankfurt: 2-1. FC Twente strandde in de tweede voorronde tegen Benfica: 1-2.

Chasity Grant bezorgde Ajax een droomstart in het Hjørring-stadion. De 21-jarige aanvaller kon het strafschopgebied in dribbelen en scoorde met een bekeken rollertje in de verre hoek.

Mede door een fraaie redding van keeper Lize Kop na een vrije trap van Frankfurt ging Ajax met een voorsprong rusten, maar Frankfurt kwam in de 55e minuut op gelijke hoogte. Lara Prasnikar nam het Duitse doelpunt voor haar rekening.

Ajax en Frankfurt leken af te stevenen op een verlenging, maar zover kwam het niet. De in de 83e minuut ingevallen Bakker probeerde het in de blessuretijd met een omhaal uit een corner en zag haar poging buiten bereik van de keeper in de hoek verdwijnen.

Ajax plaatste zich donderdag voor de tweede voorronde van de Champions League door het Zweedse Kristianstads met 3-1 te verslaan. De Amsterdammers kwamen in die wedstrijd op een 0-1-achterstand.

FC Twente uitgeschakeld door Benfica

In Enschede kwam FC Twente door een doelpunt van Ana Vitória na elf minuten op achterstand tegen Benfica. Na iets meer dan een uur spelen verdubbelde Francisca Nazareth de voorsprong voor de Portugese vrouwen.

Renate Jansen bracht de spanning een kleine twintig minuten voor tijd terug door vanaf de linkerkant van het zestienmetergebied op fraaie wijze raak te schieten. De gelijkmaker zat er niet meer in voor de tukkers.

FC Twente haalde in de eerste voorronde nog met 13-0 uit tegen Agarista-SS Anenii Noi uit Moldavië.

