Trainer Alfred Schreuder wil dat de door Manchester United begeerde Antony bij Ajax blijft. Volgens de coach is het niet goed voor de Amsterdammers als er weer een basisspeler wordt verkocht.

"Ik wil iedereen houden en wil dat Antony blijft", zei Schreuder na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1) tegen ESPN. Antony ontbrak in die wedstrijd omdat hij volgens Schreuder niet 100 procent gefocust op Ajax is. "Ik ga er niet van uit dat hij verkocht wordt."

De 22-jarige Antony staat al enkele weken in de nadrukkelijke belangstelling van het Manchester United van manager Erik ten Hag. Pas deze week werd de gevallen recordkampioen van Engeland concreet. Woensdag wees Ajax een bod van 80 miljoen euro af, zo meldden onder meer VI, De Telegraaf en The Athletic. Vrijdag en zaterdag trainde Antony al niet met de groep mee.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

"Het is absurd veel geld. Maar we hebben al vijf of zes basisspelers verkocht en niet de minste", aldus Schreuder, die daarbij doelde op Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Sébastien Haller, Nicolás Tagliafico en André Onana. "Ik vind het niet goed als we nog een speler verkopen."

Volgens Schreuder gaat Ajax niet overstag als Manchester United nog meer geld voor Antony biedt. De Braziliaan kan in Manchester naar verluidt het drievoudige van zijn Ajax-salaris verdienen. "Ik denk dat we financieel heel krachtig zijn. Mijn gevoel is goed. Het is lastig, ik begrijp zo'n jongen ook. Maar je speelt bij Ajax en dan komen meer van dit soort clubs voorbij. En wij spelen in de Champions League en United niet."

Alfred Schreuder wil dat Antony niet verkocht wordt aan Manchester United. Alfred Schreuder wil dat Antony niet verkocht wordt aan Manchester United. Foto: Pro Shots

United schijnt 100 miljoen te gaan bieden

Volgens The Times verwacht Ajax dat Manchester United het bod op Antony de komende dagen gaat verhogen tot 100 miljoen euro. Dat zou een record zijn: nog nooit werd een Eredivisie-speler voor zo'n bedrag getransfereerd. Momenteel is het record in handen van Frenkie de Jong, die in 2019 voor 86 miljoen euro overstapte van Ajax naar FC Barcelona.

Schreuder voerde nog een reden aan om Antony te houden. Volgens de coach is de Braziliaan een ander type rechtsbuiten dan Steven Berghuis, die tegen Sparta aan de rechterkant van de voorhoede stond. "Steven gaat vaak voor de combinaties, Antony voor de actie."

Antony is bezig aan zijn derde seizoen bij de Amsterdammers, waarvoor hij achttien doelpunten maakte in 57 Eredivisie-duels. Hij kwam in 2019 voor een transfersom van 15,75 miljoen euro over van het Braziliaanse São Paulo.