Antony heeft aan Ajax-trainer Alfred Schreuder laten weten dat hij zich momenteel niet "100 procent" in staat voelt om voor de Amsterdammers te spelen. Daarop is de 22-jarige aanvaller, die in de belangstelling staat van Manchester United, gepasseerd voor het Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam van zondag.

Eerder deze week meldden VI en De Telegraaf dat Ajax een bod van 80 miljoen euro op de aanvaller heeft afgeslagen. Vrijdag en zaterdag trainde Antony niet met de groep mee.

"Ik heb met hem gesproken en hij gaf aan zich niet 100 procent te voelen om te kunnen spelen", vertelde Schreuder voor het duel met Sparta in gesprek met ESPN. "Ik wil alleen spelers in de selectie hebben die 100 procent met hun hoofd bij Ajax zijn. Het is een lastige situatie, daar ben ik eerlijk over. Zelf heb ik hier nooit in gezeten."

Schreuder voegde eraan toe dat hij "genoeg kwaliteiten in de selectie heeft". Op de plaats van Antony speelt Steven Berghuis tegen Sparta Rotterdam. De Oranje-international moest vorige week tegen FC Groningen (6-1-zege) nog met een plaats op de bank genoegen nemen.

Frenkie de Jong nu nog duurste Eredivisie-speler ooit

Volgens The Times verwacht Ajax dat Manchester United het bod op Antony de komende dagen gaat verhogen tot 100 miljoen euro.

Dat zou een record zijn: nog nooit werd een Eredivisie-speler voor zo'n bedrag getransfereerd. Momenteel is het record in handen van Frenkie de Jong, die in 2019 voor 86 miljoen euro overstapte van Ajax naar FC Barcelona.

Antony is bezig aan zijn derde seizoen bij de Amsterdammers, waarvoor hij achttien doelpunten maakte in 57 Eredivisie-duels.