Een pover FC Groningen heeft zondag ten koste van Go Ahead Eagles zijn eerste competitiezege onder de nieuwe trainer Frank Wormuth geboekt. Een vroege eigen goal van doelman Jeffrey de Lange deed de bezoekers de das om: 1-0.

Het nog puntloze Go Ahead Eagles kende een beroerde start in de sfeervolle Euroborg. Al in de derde minuut maakte keeper De Lange op merkwaardige wijze een eigen doelpunt. Een voorzet van Cyril Ngonge werd door Ramon Lundqvist licht getoucheerd, waarna de bal via de paal en De Lange achter de lijn belandde.

Los van enkele schoten van afstand gebeurde er daarna nauwelijks iets in de eerste helft. Go Ahead Eagles probeerde uiteraard wat terug te doen, maar de bezoekers slaagden er zelden in de defensie van FC Groningen in verlegenheid te brengen. De thuisploeg zorgde evenmin voor veel gevaar en beperkte zich tot het consolideren van de voorsprong.

Na de hervatting gebeurde er aanvankelijk iets meer voor beide doelen. Namens Go Ahead Eagles kopte Rashaan Fernandes net naast en voor de thuisploeg was Ngonge enkele keren dreigend met individuele acties.

De vroege eigen goal van Jeffrey de Lange brak Go Ahead Eagles op. Foto: Pro Shots

Go Ahead Eagles is nog altijd puntloos

In de slotfase speelde Go Ahead Eagles iets opportunistischer, maar de ploeg van René Hake bracht de noorderlingen nauwelijks aan het wankelen.

Zo komt het zeker niet groots spelende team van Wormuth op vier punten, terwijl Go Ahead Eagles nog puntloos is. FC Groningen vervolgt de competitie vrijdag met een bezoek aan NEC. Een dag later fungeert Go Ahead Eagles als gastheer van Sparta Rotterdam.

