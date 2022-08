PEC Zwolle heeft zondag ten koste van VVV-Venlo ook de derde wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie overtuigend gewonnen. De ploeg van trainer Dick Schreuder won met 0-4 in Stadion De Koel, mede dankzij een dramatische invalbeurt van VVV-verdediger Jens Jacobs.

De achttienjarige Jacobs kwam al na twaalf minuten het veld in voor de geblesseerde Sem Dirks, maar viel daarna alleen in negatief opzicht op. Hij veroorzaakte in de 23e minuut een penalty door Jordy Tutuarima opzichtig vast te houden in het strafschopgebied, waardoor Bram van Polen PEC op voorsprong kon zetten.

Nog geen tien minuten later werd Jacobs het veld uit gestuurd. De onfortuinlijke verdediger, die bij het veroorzaken van de penalty al geel had gekregen van scheidsrechter Robin Hensgens, ging er veel te hard in bij Tutuarima en kreeg zijn tweede gele kaart.

Met tien man was VVV geen partij tegen PEC. Luis Görlich tekende in de blessuretijd van de eerste helft van dichtbij voor de 0-2 en vergrootte de marge in de 53e minuut naar drie na goed voorbereidend werk van Thomas Beelen. Het slotakkoord kwam tien minuten voor tijd van Gabi Caschili, die drie minuten na zijn invalbeurt doel trof.

PEC degradeerde vorig seizoen als hekkensluiter uit de Eredivisie, maar laat zich nu al gelden als een van de belangrijkste kandidaten om dit seizoen te promoveren. De 'Blauwvingers' wonnen ook al van De Graafschap (2-1) en Telstar (0-5).

Naast PEC zijn Roda JC en FC Eindhoven na drie wedstrijden nog foutloos in de Keuken Kampioen Divisie. Heracles Almelo (Jong PSV-uit) en Jong AZ (Almere City-thuis) kunnen zich maandag bij dat rijtje voegen. VVV leed tegen PEC het eerste puntenverlies dit seizoen.